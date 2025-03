क्या सोनू निगम ने धोनी को बताया ओवररेटेड क्रिकेटर? जानें वायरल हो रही पोस्ट की पूरी सच्चाई

Sonu Nigam Singh Target MS Dhoni: सोशल मीडिया पर सोनू निगम के नाम से एक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें बताया गया है कि धोनी ओवररेटेड खिलाड़ी हो गए हैं. इसके बाद से लोगों ने बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर सोनू निगम को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. लोग उन्हें लेकर अनर्गल बाते कर रहे हैं. मगर आपको बता दें कि माही को लेकर जो पोस्ट किया गया है. वह सिंगर सोनू निगम के अकाउंट से नहीं किया गया है, बल्कि यह शख्स सोनू निगम सिंह हैं. पेशे से वह एडोवोकेट हैं. सीएसके बनाम आरसीबी मुकाबले में वह धोनी के बल्लेबाजी क्रम को लेकर कुछ खास खुश नजर नहीं आए. जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स (पूर्व में ट्वीटर) पर अपना विचार साझा करते हुए लिखा, 'धोनी अब एक ओवररेटेड क्रिकेटर बन गए हैं.' उनके इस पोस्ट को देख बस लोगों ने सिंगर सोनू निगम को समझ लिया और ट्रोल करने लगे.

भड़के क्रिकेट प्रेमियों ने सोनू निगम सिंह के पोस्ट पर सिंगर सोनू निगम की आलोचना की है, जो कुछ इस प्रकार है-

Dhoni is now an overrated cricketer. Period!#CSKvsRCB — Sonu Nigam (@SonuNigamSingh) March 28, 2025

@hemantbatra0 नाम के क्रिकेट प्रेमी ने अपना विचार साझा करते हुए लिखा है, 'अरिजीत सिंह तुमसे बेहतर है.'

Arijit singh is better than you — Hemant Batra (@hemantbatra0) March 28, 2025

@Hercules_planet नाम के शख्स ने लिखा है, 'वाह... सच में? क्या आपने उनकी स्टंपिंग और बल्लेबाजी देखी है?'

Wow....seriously????? You seen his stumping and batting??? — planet hercules (@Hercules_planet) March 29, 2025

@SabyasachiHasa1 नाम के क्रिकेट प्रेमी ने लिखा है, 'लोकल ट्रेन का गायक तुमसे बेहतर है.'

Local train singer better than you. Period — Sabyasachi Hasan (@SabyasachiHasa1) March 29, 2025

बात करें सीएसके बनाम आरसीबी मुकाबले के बारे में तो लक्ष्य का पीछा करते हुए धोनी नौवें क्रम पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे. उस दौरान उनका बल्ला तो जमकर चला था. मगर जब वह बल्लेबाजी के लिए उतरे तबतक मैच सीएसके के पाले से काफी दूर जा चुका था. लोगों का मानना है कि माही अगर थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करने आए होते तो मैच का परिणाम कुछ और होता. यही वजह है कि उनके बल्लेबाजी क्रम को लेकर सीएसके के चाहने वाले उनपर भड़के हुए हैं.

