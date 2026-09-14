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ट्रॉफी सेरेमनी में हुआ ड्रामा, मोहसिन नकवी को देखकर वापस चली गईं स्मृति मंधाना, रिएक्शन हुआ वायरल

भारतीय टीम ट्रॉफी लेने नहीं पहुंची, स्मृति मंधाना का रिएक्शन सोशल मीडिया पर सामने आया है. बता दें कि फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया था.

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ट्रॉफी सेरेमनी में हुआ ड्रामा, मोहसिन नकवी को देखकर वापस चली गईं स्मृति मंधाना, रिएक्शन हुआ वायरल
नकवी को देखकर मंधाना ने ऐसे किया रिएक्ट

विमेंस एशिया कप 2026 जीतने के बाद भारतीय टीम ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली. पुरस्कार समारोह में मैच अधिकारियों और श्रीलंकाई खिलाड़ियों को मेडल देने के बाद कार्यक्रम समाप्त हो गया और भारतीय टीम समारोह में शामिल नहीं हुई। इससे पहले साल 2025 में भी पुरुष टीम ने नकवी से एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार किया था. भारतीय टीम को अबतक वह ट्रॉफी नहीं मिली है. वहीं, मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि जैसे ही प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान स्टेज पर स्मृति मंधाना ने मोहसिन नकवी को देखा तो वह तुरंत ही ड्रेसिंग रूम में चलीं गई.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. दअरसल, हुआ ये कि जब  मैच जीतने के बाद अवार्ड सेरेमनी कि बारी आयी और भारतीय खिलाड़ी ट्रॉफी का इंतजार कर रहे थे लेकिन जैसे ही मोहसिन नकवी को देखा तो भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में चले गए, सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि स्मृति मांधना वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए नजर आ रही है.

भारतीय महिला टीम की शानदार जीत 

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए विमेंस एशिया कप 2026 के फाइनल में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रनों से मात देकर रिकॉर्ड आठवीं बार विमेंस एशिया कप खिताब अपने नाम किया. चैंपियन टीम का प्रदर्शन हर क्षेत्र में शानदार रहा; गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने मिलकर देश को खिताब जीता.

184 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम 111 रनों पर ऑलआउट हो गई, जिसके बाद भारत ने ट्रॉफी उठाई और एक बार फिर एशियाई चैंपियन बना. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की अर्धशतकीय पारियों और उनके बीच हुई रिकॉर्ड 129 रनों की ओपनिंग साझेदारी के बाद, भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया. श्री चरणी ने चार विकेट लिए और दीप्ति शर्मा ने तीन विकेट चटकाए. क्रांति गौड़, शेफाली और प्रेमा रावत ने भी एक-एक विकेट अपने नाम किया.

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