Sl v Ind: श्रीलंका इंटरनेशनल क्रिकेट का नया चोकर, स्लॉग ओवरों के ये आंकड़े चीख-चीख कर बोल रहे

Sri Lanka vs India: शनिवार को खत्म हुई टी20 सीरीज के आखिरी मैच में कुछ रिजर्व खिलाड़ियों के साथ खेल रही टीम इंडिया के खिलाफ मेजबान श्रीलंका का जो हाल हुआ, उसके उसके और तमाम प्रशंसक बहुत ही ज्यादा स्तब्ध हैं. और जो हालिया आंकड़े निकलकर आए हैं, अगर उसके आधार पर श्रीलंका को इंटरनेशनल क्रिकेट का नया चोकर (दम घोटने वाला) कह दिया जाए, तो एक बार को गलत नहीं ही होगी. सीरीज के आखिरी मैच में सम्मान बचाने के लिए खेल रहे मेजबान टीम को तुलनात्मक रूप से आसान 138 रनों का लक्ष्य मिला था. और एक समय 15 ओवर के बाद उसका स्कोर 1 विकेट पर 108 रन था. सभी मानकर चल रहे थे कि श्रीलंका की जीत सिर्फ औपचारिकता भर है, लेकिन यहां से लंकाई एक बार फिर से चोकर साबित हुए.

आखिरी पांच ओवरों में श्रीलंका को जीत के लिए 30 गेंदों पर इतने ही रन की दरकार थी और उसके हाथ में पूरे 9 विकेट बाकी थे. अब आप खुद सोचिए कि यहां से भला कोई कैसे मैच हार सकता है, लेकिन मानों इसी स्टेज पर उसे किसी ने चोकर का इंजेक्शन लगा दिया! हाल इतना बुरा हुआ कि उसने आखिरी 26 गेंदों में 7 विकेट गंवा दिए. मैच टाई हुआ, तो भाग्य ने उसे एक मौका और दिया, लेकिन फाइनल में भी दम घुंट गया और 2 रन पर दो विकेट गिरते ही उसकी पार खत्म हो गई.

तीसरे ही नहीं, बल्कि सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में भी श्रीलंकाई बल्लेबाजों की आखिरी ओवरों में कुछ ऐसे ही पेंट गीली हो गई! 27 जुलाई को भारत से मिले 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भी एक समय श्रीलंका की मैच पर पूरी तरह से पकड़ बनी हुई थी, लेकिन आप सोचिए कि आखिरी छह ओवरों में उसने 30 रन के भीतर 9 विकेट गंवा दिए

I just woke and saw the result of yesterday's match..



Firstly, thank GOD I slept when the second innings started and didn't put myself through that.



Secondly, It's safe to say Sri Lanka men's cricket team is too horrible to even be allowed to play cricket. It's too disgusting!