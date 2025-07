'उन्होंने एक आदमी को भेजा जिसने...', क्यूरेटर के साथ गौतम गंभीर की तीखी बहस पर सीतांशु कोटक ने बताई पूरी कहानी

Sitanshu Kotak on Gautam Gambhir vs Lee Fortis at Oval: भारतीय बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने मुख्य कोच गौतम गंभीर और द ओवल के क्यूरेटर ली फोर्टिस के बीच हुई तीखी बहस पर सफाई देते हुए कहा कि ग्राउंड स्टाफ ने उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट मैच से ठीक दो दिन पहले विकेट देखने की अनुमति नहीं दी. यह घटना तब वायरल हो गई जब गंभीर को क्यूरेटर पर स्क्वेयर बॉल इस्तेमाल न करने देने के लिए भड़कते हुए देखा गया. कोटक, जो मंगलवार को गंभीर के साथ भारत के अभ्यास सत्र में भी मौजूद थे, कोटक ने इस घटना के बारे में पूरे विवरण और होने के तरीके का खुलासा किया.

भारतीय बल्लेबाजी कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "मुझे लगता है कि जब हम विकेट देखने गए थे, तो कोच वहाँ मौजूद थे और उन्होंने एक आदमी को भेजा जिसने कहा, 'यहाँ से 2.5 मीटर दूर रहो.' यह थोड़ा अजीब था क्योंकि हम जॉगर्स पहने हुए थे."

