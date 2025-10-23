विज्ञापन
विशेष लिंक

'भारत को हराना मुश्किल' पाकिस्तान को पीटने के बाद अफ्रीकी खिलाड़ी ने गिल एंड कंपनी को लेकर कही बड़ी बात

रावलपिंडी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पाकिस्तान पर बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले स्पिनर शिमोन हार्मर ने कहा है कि भारतीय टीम को हराना सबसे मुश्किल काम है.

Read Time: 3 mins
Share
'भारत को हराना मुश्किल' पाकिस्तान को पीटने के बाद अफ्रीकी खिलाड़ी ने गिल एंड कंपनी को लेकर कही बड़ी बात
Simon Harmer: पाकिस्तान को पीटने के बाद अफ्रीकी खिलाड़ी ने गिल एंड कंपनी को लेकर कही बड़ी बात

Simon Harmer Big Statement on Team India: रावलपिंडी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पाकिस्तान पर बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले स्पिनर शिमोन हार्मर ने कहा है कि भारतीय टीम को हराना सबसे मुश्किल काम है. दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया. पहली पारी में 71 रनों की बढ़त लेने के बाद मेहमान टीम ने पाकिस्तान की दूसरी पारी 138 रनों पर समेट दी. शिमोन हार्मर ने इसमें अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 20 ओवर में 50 रन देते हुए 6 विकेट झटके. चौथे दिन पाकिस्तान ने 44 रन जोड़े और 6 विकेट गंवाए. ऐसे में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए केवल 68 रनों की जरूरत थी और उसने 2 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल किया.

पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में दक्षिण अफ्रीका की जीत के बाद टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से बात करते हुए हार्मर ने कहा,"इस समय भारत के साथ खेलना और हराना मुश्किल है. उनके पास अलग-अलग परिस्थितियों और खिलाड़ियों वाले स्टेडियमों का एक बड़ा पूल है." उन्होंने कहा,"पाकिस्तान की स्पिनरों के अनुकूल परिस्थितियों में जीत से दक्षिण अफ्रीका को अगले साल भारत और श्रीलंका के आगामी दौरों के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी. इस दौरे पर आने से पहले, हमें पता था कि हमें जल्दी सीखना होगा ताकि जब हम भारत में खेलें, तो पहले दिन से ही अच्छा प्रदर्शन करें. भारत एक अच्छी टीम है और उनके स्पिनर विश्वस्तरीय हैं."

हार्मर ने कहा,"पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी के साथ भारत लौटना अच्छा है. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में मैच जीते जाते हैं, इसलिए 50 प्रतिशत जीत प्रतिशत एक आदर्श शुरुआत है और इससे हमें अगली सीरीज के लिए काफी आत्मविश्वास मिलेगा."

35 साल के हार्मर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हमने जो रणनीति अपनाई वही भारत के खिलाफ भी अपनाएंगे. यहां का अनुभव भारत में काम आएगा. मुझे उम्मीद है कि प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने में कामयाब रहूंगा. दक्षिण अफ्रीकी टीम पाकिस्तान और भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पहली बार चार स्पिनरों केशव महाराज, सेनुरन मुथुसामी, प्रेनेलन सुब्रायन और शिमोन हार्मर के साथ आई है. दक्षिण अफ्रीका 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए भारत के दौरे पर आने वाली है. पहले टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से कोलकाता में खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें: IND-W vs NZ-W: प्रतिका रावल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वनडे में सबसे तेज पूरे किए हजार रन

यह भी पढ़ें: 'लौट के बुद्धू घर को आए' एक बार फिर बाबर की शरण में पाकिस्तान, इस टी20 सीरीज के लिए दी टीम में जगह

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Simon Ross Harmer, India, Pakistan, South Africa, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com