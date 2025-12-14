संजू सैमसन vs शुभमन गिल, बतौर ओपनर किसका रिकॉर्ड है दमदार? देखें आंकड़े

Shubman Gill vs Sanju Samson: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच धर्मशाला में पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाना है. इस मुकाबले में फैंस की नजरें शुभमन गिल पर होगी. उपकप्तान गिल लगातार ओपनिंग में फ्लॉप हो रहे हैं. दूसरी तरफ संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ा रहा है. ऐसे में गिल के ऊपर दबाव बढ़ रहा है. गिल उपकप्तान है, इसीलिए उनकी जगह पक्की मानी जा रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अगर गिल ऐसे ही फ्लॉप होते रहे तो कब तक चयनकर्ता उन पर भरोसा जताते हैं. शुभमन गिल पहले मैच में 2 गेंद खेल पाए थे और 4 रन बनाकर आउट हुए थे. सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में गिल गोल्डन डक हुए थे. ऐसे में उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है. उपकप्तान को अपने आप को साबित करना होगा. क्योंकि अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के पास अब अधिक मैच बचे नहीं हैं.

बतौर ओपनर संजू सैमसन vs शुभमन गिल

शुभमन गिल ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में बतौर ओपनर 35 मैच खेले हैं, इसमें उन्होंने 28.03 की औसत और 140.40 की स्ट्राइक रेट से 841 रन बनाए हैं. गिल के नाम इस फॉर्मेट में एक शतक भी है. उन्होंने 3 अर्द्धशतक भी लगाए हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 126 है. गिल ने 93 चौके और 26 छक्के लगाए हैं.

दूसरी तरफ संजू सैमसन है, जिन्होंने बतौर ओपनर 17 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 522 रन बनाए हैं. संजू का औसत 32.62 का है और स्ट्राइक रेट 178.76 का. संजू के नाम बतौर ओपनर तीन शतक और एक अर्द्धशतक हैं. उन्होंने 49 चौके और 35 छक्के जड़े हैं. संजू का सर्वोच्च स्कोर 111 रन का है.

बीते 10 पारियों का हाल

बात अगर बीते 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय पारियों में गिल के बल्ले से सिर्फ 181 रन आए हैं. इस दौरान उनका औसत 22.6 का रहा और स्ट्राइक रेट 137 का. गिल बीते 10 पारियों में अर्द्धशतक नहीं लगा पाए हैं.

दूसरी तरफ संजू सैमसन ने इस दौरान 378 रन बनाए हैं. संजू का औसत 42 का रहा है और स्ट्राइक रेट 188 का. जबकि संजू के नाम तीन अर्द्धशतक भी हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसा है प्रदर्शन

बात अगर शुभमन गिल और संजू सैमसन के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्रदर्शन की करें तो गिल ने 4 पारियों में 12 रन बनाए हैं. औसत 3 का और स्ट्राइक रेट 109 का. जबकि संजू सैमसन ने इतनी ही पारियों में 216 रन बनाए हैं. संजू का औसत 72 का है और स्ट्राइक रेट 195 का. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ संजू के बल्ले से दो अर्द्धशतक भी आए हैं.

कैसा है टी20 अंतरराष्ट्रीय का रिकॉर्ड

शुभमन गिल ने अभी तक 35 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 841 रन बनाए हैं. उनका औसत 28 का है और स्ट्राइक रेट 140 का. गिल ने इस फॉर्मेट में 4 बार 50 या उससे अधिक रन बनाए हैं.

वहीं संजू सैमसन ने 43 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 995 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 25.5 का है और स्ट्राइक रेट 147 का. संजू ने इस फॉर्मेट में 6 बार 50 या उससे अधिक रनों की पारियां खेली हैं.

यह भी पढ़ें: IND vs SA 3rd T20I: हार्दिक पांड्या के निशाने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करते ही रच देंगे इतिहास, खास क्लब में लेंगे एंट्री

यह भी पढ़ें: IND vs SA 3rd T20I: वरुण चक्रवर्ती के निशाने पर मेगा रिकॉर्ड, बुमराह, अर्शदीप अब छूट जाएंगे पीछे