GT vs SRH: शुभमन गिल का ऐतिहासिक धमाल, ऐसा कमाल कर विश्व क्रिकेट को चौंकाया

Shubman Gill record in IPL: आईपीएल 2025 (IPL 2025) के 51वें मैच में गुजरात टाइटंस की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद (GT vs SRH, IPL 2025) को 38 रनों से हराकर अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. इसके साथ ही प्वाइंट्स टेबल (IPL Points Table) में मौजूद टॉप-3 टीमों के 14-14 अंक हो चुके हैं. लगातार छह मैच जीतकर शानदार फॉर्म में दिख रही मुंबई इंडियंस की टीम (Mumbai Indians) सबसे ज्यादा नेट रन रेट के आधार पर टॉप (Most Run in IPL 2025) पर बनी हुई है. शुभमन गिल (Shubman Gill) ने आईपीएल (IPL) में इतिहास रच दिया है. गिल आईपीएल इतिहास में 25 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा 50 या उससे ज्यादा रनों की पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. शुभमन गिल ने आईपीएल में 25 साल की उम्र तक अबतक कुल 29 बार 50+ स्कोर करने में सफलता हासिल कर ली है. गिल के बाद दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं.

रोहित ने 19 बार यह कारनामा 25 साल की उम्र तक आईपीएल में करने में सफल रहे थे. वहीं, यशस्वी जायसवाल ने 16 बार तो वहीं, अय्यर ने भी 16 बार यह कारनामा 25 साल की उम्र तक आईपीएल में करने में सफल रहे थे. बता दें कि 22 मौकों पर जब गिल ने 50 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया तो उस दौरान गुजरात को जीत मिली है.

25 साल की उम्र में आईपीएल में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी (Most 50+ scores in the IPL at 25 age)

29 – शुभमन गिल (110 पारी)

19 – रोहित शर्मा (83 पारी)

16 – यशस्वी जायसवाल (63 पारी)

16 – श्रेयस अय्यर (79 पारी)

16 – ऋषभ पंत (97 पारी)

16 – विराट कोहली (99 पारी)

16 – ईशान किशन (99 पारी)

15 – संजू सैमसन (103 पारी)

इस मैच में सनराइजर्स के आक्रामक बल्लेबाज संघर्ष करते दिखाई दिए. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब जीटी ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 224 रन बनाए, तब सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने पूरे ओवर खेलने के बावजूद 186 ही रन बनाए.

(भाषा के इनपुट के साथ)