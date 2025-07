IND vs ENG 2nd Test: जसप्रीत बुमराह को क्यों बैठाया, जानिए कप्तान शुभमन गिल ने क्या बताया

Why Jasprit Bumrah Not Play in 2nd Test vs ENG: इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने यहां पांच मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसमें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे. इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में पांच विकेट से जीत दर्ज करने वाली टीम में कोई बदलाव नहीं किया. भारत ने अपने प्रमुख तेज गेंदबाज बुमराह को आराम देकर उनकी जगह आकाश दीप को शामिल किया. वहीं, ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर को साई सुदर्शन और शार्दुल ठाकुर की जगह अंतिम एकादश में शामिल किया गया.

बुमराह को बाहर रखने के बारे में पूछे जाने पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, "सिर्फ उनके कार्यभार को नियंत्रित करने के लिए, यह एक महत्वपूर्ण मैच है, लेकिन तीसरा मैच लॉर्ड्स में होने के कारण विकेट में थोड़ी परेशानी होगी और हमने सोचा कि हम उन्हें वहां खिलाएंगे." कुलदीप यादव भी नहीं थे और गिल ने कहा कि वे श्रृंखला के पहले मैच में हार के बाद बल्लेबाजी में गहराई जोड़ना चाहते थे. गिल ने कहा, "हमें उन्हें खिलाने का मन था, लेकिन हमने अपनी बल्लेबाजी में थोड़ी गहराई जोड़ने के बारे में सोचा."

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर वेन लार्किन्स की याद में बुधवार को इंग्लैंड काली पट्टी पहना, जिनका 28 जून को निधन हो गया था. इंग्लैंड ने हेडिंग्ले में पहला टेस्ट जीतने के लिए अंतिम दिन 371 रनों का पीछा किया था.

टीमें:

इंग्लैंड: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), क्रिस वोक्स, ब्रायडन कार्स, जोश टंग, शोएब बशीर.

भारत: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, करुण नायर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, आकाश दीप, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.