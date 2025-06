IND vs IND A: इंग्लैंड की खैर नहीं, शुभमन गिल और केएल राहुल ने इंट्रा स्क्वाड मैच में लूटी महफिल

KL Rahul And Captain Shubman Gill Scored Half Centuries In Intra Squad Match: पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर है. सीरीज का आगाज 20 जून से होने वाला है. उससे पहले अपनी तैयारियों को भांपने के लिए खिलाड़ी इंडिया और इंडिया ए के बीच बेकेनहैम में चार दिवसीय एक इंट्रा-स्क्वाड मैच खेल रहे हैं. जहां पहले ही दिन इंडिया की तरफ से कैप्टन शुभमन गिल और अनुभवी सलामी बल्लेबाज केएल राहुल लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब हुए हैं. उनकी उम्दा बल्लेबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वह अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे. उनके अलावा शार्दुल ठाकुर ने भी लोगों को प्रभावित किया है. वह कुछ अहम सफलता प्राप्त करने में कामयाब हुए हैं.

बीसीसीआई की तरफ से इंट्रा-स्क्वाड मैच का एक वीडियो एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किया गया है. जिसमें गिल को खिलाड़ियों के सामने उनका जोश बढ़ाते हुए देखा जा सकता है. यही नहीं वीडियो में अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को युवा ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर के खिलाफ एक जोरदार शॉट लगाते हुए भी देखा जा सकता है. गेंद पर जडेजा का प्रहार इतना तगड़ा था कि खिलाड़ी गेंद को पार्क से बाहर की तरफ देखते नजर आए.

