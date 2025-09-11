IND vs UAE: बचपन के दोस्त को नहीं भूले शुभमन गिल, मैच खत्म होते ही UAE खिलाड़ी को लगा लिया गले से

Shubman Gill hugs Simranjeet Singh: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025, IND vs UAE) में भारत के खिलाफ मैच से कुछ दिन पहले, यूएई की ओर से खेलने वाले सिमरनजीत सिंह को शक था कि शुभमन गिल उन्हें याद रखेंगे या नहीं. दरअसल,, गिल सिर्फ़ 12 साल के थे जब सिमरनजीत ने पंजाब के मोहाली में नेट्स पर उन्हें गेंदबाजी की थी. दुबई में भारत - यूएई एशिया कप ग्रुप ए मैच के दौरान, भारतीय टेस्ट कप्तान और टी20 उप-कप्तान ने सिमरनजीत की इस चिंता को सिर्फ़ तीन गेंदों में दूर कर दिया.(Shubman Gill and Simranjeet Singh's reunion)

बता दें कि सिमरनजीत के पहले ओवर की तीसरी गेंद पर बैकफुट पर चौका लगाकर मैच खत्म करने के बाद, गिल सीधे उस सिमरनजीत के पास गए, उनसे हाथ मिलाया और उन्हें गले लगा लिया. उम्मीद के मुताबिक, सिमरनजीत ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए गिल का स्वागत किया. जब गिल उनको गले से लगा रहे थे तो सिमरनजीत के चेहरे पर जो भाव नजर आए, उसे देखकर समझा जा सकता था कि दिल ही दिल में वो कितने इमोशनल हैं.

दरअसल, इस मैच से पहले यूएई के बाएं हाथ के स्पिनर सिमरनजीत सिंह ने शुभमन गिल को लेकर बात की थी और कहा था कि गिल को वो बचपन से जानते हैं. अपने क्रिकेट करियर के सबसे बड़े पल, भारत के खिलाफ एशिया कप मैच की पूर्व संध्या पर, लुधियाना के 35 वर्षीय सिमरनजीत सिंह ने गिल को लेकर कहा था, "बचपन से मैं गिल को जानता हूं, उन्होंने कहा कि, 12 साल की उम्र में मोहाली में गिल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) के नेट्स पर ट्रेनिंग के लिए आया करते थे, तब से मैं उन्हें जानता हूं."

सिमरनजीत सिंह ने गिल को लेकर कहा था, "यह 2011-12 के आसपास की बात है और शुभमन की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 12 साल रही होगी. हम मोहाली स्थित पीसीए अकादमी में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ट्रेनिंग लेते थे. शुभमन अपने पिता के साथ लगभग 11 बजे आते थे. मैं ऐसा खिलाड़ी था, जो हमारे सत्र के बाद काफ़ी अतिरिक्त गेंदबाज़ी भी करता था. पता नहीं वह मुझे पहचानता या नहीं, लेकिन उन दिनों मैंने शुभमन को काफ़ी गेंदबाज़ी की थी."