IND vs NZ: क्या रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वनडे क्रिकेट से ले लेंगे संन्यास? शुभमन गिल ने प्रेस-कांफ्रेंस में दे दिया बड़ा बयान

Shubman Gill on Rohit Sharma Retirement from ODI: कल यानि 9 मार्च को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. भारत ने अब तक पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और अजय रहा है. सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बनाई, जबकि न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया है. भारतीय टीम को फाइनल में मजबूत दावेदार माना जा रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी टूर्नामेंटों में भारत के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड रखती है. साल 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2019 का वनडे विश्व कप और 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इन सभी बड़े मुकाबलों में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था. ऐसे में वे एक बार फिर बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेंगे.

अब टीम इंडिया की नजर न्यूजीलैंड से बदला लेने पर होगा तो वही न्यूजीलैंड लीग मैच में हार का बदला लेने के लिए घायल शेर की तरह हमला करने की ताक में होगा. इस बीच भारतीय फैंस भी रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी की भी उम्मीद लगाए बैठे हैं वहीं लगातार इस बात की भी चर्चा हो रही है की क्या रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद क्या संन्यास का ऐलान कर देंगे जैसा उन्होंने टी20 विश्व कप जीतने के बाद किया था, हालांकि फिलहाल टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाने का काम किया है

