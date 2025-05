IPL में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली टॉप 5 बल्लेबाज जोड़ी, शुभमन गिल-साई सुदर्शन ने मिलकर रचा इतिहास

Highest Partnership While Chasing in IPL: शुभमन गिल और साई सुदर्शन (Shubman Gill and Sai Sudharsan) ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच (DC vs GT, IPL 2025) में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की और टीम को 10 विकेट से जीत दिला दी. साई सुदर्शन ने जहां मैच में नाबाद 108 रन की पारी खेली तो वहीं, शुभमन गिल ने 53 गेंद पर 93 रन की नाबाद पारी खेली. सुदर्शन ने जहां अपने शतकीय पारी में 61 गेंद का सामना किया तो वहीं, गिल ने 53 गेंद पर नाबाद 93 रन बनाए. बता दें कि आईपीएल 2025 के 60वें मैच में गुजरात टाइटंस की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 10 विकेट से हरा दिया. मैच में पहले दिल्ली ने बल्लेबाजी की थी और 199 का स्कोर बनाया था जिसे गुजरात ने 19 ओवर में बिना विकेट खोए लक्ष्य को हासिल कर लिया. गिल और सुदर्शन के बीच पहले विकेट के लिए 205 रन की साझेदारी हुई. जो आईपीएल के इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है.

शुभमन गिल और साई सुदर्शन (नाबाद 205 रन)

शुभमन गिल और साई सुदर्शन आईपीएल के इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए 200 से ज्यादा रनों की साझेदारी करने वाले पहले बल्लेबाज जोड़ी बन गए हैं. बता दें कि यह IPL इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी साझेदारी का महारिकॉर्ड है.

नमन ओझा और डेविड वॉर्नर (नाबाद 189 रन)

इस मामले में दूसरे नंबर पर नमन ओझा और डेविड वॉर्नर हैं जिन्होंने साल 2012 में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए 189 रन आपस में जोड़े थे.

क्रिस लिन और गौतम गंभीर (नाबाद 184 रन)

तीसरे नंबर पर क्रिस लिन और गौतम गंभीर की जोड़ी हैं जिन्होंने साल 2017 के आईपीएल में लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात लायंस के खिलाफ मैच में नाबाद 184 रन की साझेदारी की थी.

फाफ डु प्लेसी और शेन वॉटसन (नाबाद 181 रन)

साल 2020 में फाफ डु प्लेसी और शेन वॉटसन ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 181 रन की साझेदारी की थी और टीम को जीत दिलाई थी.

विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल (नाबाद 181 रन)

पांचवें नंबर पर विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल हैं, जिन्होंने साल 2021 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए 181 रन की नाबाद साझेदारी थी.