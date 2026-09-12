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वैभव सूर्यवंशी या संजू सैमसन, अफगानिस्तान के खिलाफ ओपनर कौन? कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिया जवाब

वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन दोनों को अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड में जगह मिली है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन ओपनिंग करेगा.

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वैभव सूर्यवंशी या संजू सैमसन, अफगानिस्तान के खिलाफ ओपनर कौन? कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिया जवाब
वैभव बनाम संजू के सवाल पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिया जवाब

भारत और अफगानिस्तान के बीच रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में तीन मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है. इस सीरीज की मेजबानी अफगानिस्तान कर रहा है, ऐसे में टीम इंडिया घर पर ही मेहमान है. हालांकि, सीरीज की शुरुआत से पहले यक्ष प्रश्न यही है कि आखिर भारत का ओपनर कौन होगा. क्या संजू सैमसन को मौका मिलेगा, या वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से चौंकों-छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी? इस सीरीज के बाद टीम इंडिया एशियन गेम्स में खेलती हुई दिखेगी. ऐसे में गौतम गंभीर और कप्तान अय्यर भारत की प्लेइंग इलेवन के समीकरण को सुलझाना चाहेंगे. पहले मुकाबले की पूर्व संध्या पर जब भारतीय कप्तान मीडिया के सामने आए तो ओपनर को लेकर सवाल हुआ और अय्यर ने भी माना कि यह मुश्किल फैसला होने वाला है. 

ओपनर्स के चुनाव के बारे में बात करते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर कहते हैं,"यह फैसला लेना मुश्किल होगा." कप्तान ने आगे कहा,"यह जरूरी है कि कोच और मैं उस खिलाड़ी से बात करें जो बाहर बैठ रहा है और उसे स्थिति साफ़ तौर पर समझाएं." यानी सैमसन खेलेंगे या वैभव इस जवाब के लिए फैंस को इतंजार करना होगा.
 

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Shreyas Santosh Iyer, Vaibhav Sooryavanshi, Sanju Viswanath Samson, Cricket, India, Afghanistan
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