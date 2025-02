IND vs PAK: शोएब अख्तर ने विराट के शतक पर जारी किया वीडियो मैसेज तो सचिन-पठान और मांजरेकर के पोस्ट ने मचाई खलबली

Shoaib Akhtar, Sachin, Irfan Pathan on Virat Kohli Century vs PAK CT 2025: भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को दुबई में चल रही चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन के लिए दुनियाभर के पूर्व क्रिकेटरों से सराहना मिली. इस रोमांचक मुकाबले में भारत की गेंदबाजी ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को काबू में रखा और उन्हें 241 रन पर समेट दिया. जीत का श्रेय बल्लेबाजों को जाता है, और विराट ने भारत को मैच जीतने के लिए आवश्यक रन हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने अपनी पारी का बेहतरीन तरीके से संचालन किया और अपने 51वें वनडे शतक को पूरा करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ भारत की छह विकेट से जीत का जश्न मनाया, यह शानदार शॉट के साथ बाउंड्री की ओर भेजा.

'मास्टर ब्लास्टर' सचिन तेंदुलकर ने भारतीय टीम को इस ऐतिहासिक जीत और विराट को मेन इन ग्रीन के खिलाफ उनकी "शानदार पारी" के लिए बधाई देने के लिए एक्स का सहारा लिया. सचिन ने X पर लिखा, "सबसे प्रतीक्षित मैच का शानदार अंत. एक बेहतरीन नॉकआउट! टीम इंडिया. विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, और शुभमन गिल की शानदार परियां और हमारे गेंदबाज़ों ने खासकर कुलदीप यादव और हार्दिक पंड्या की शानदार गेंदबाज़ी "

A perfect ending to the most awaited match. A real knockout! Team India 🇮🇳👌🏏 Superb knocks by @imVkohli , @ShreyasIyer15 , and @ShubmanGill , and wonderful bowling by our bowlers especially @imkuldeep18 and @hardikpandya7 ! #INDvsPAK

विराट के लगातार निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, अनुभवी स्टार ने 111 गेंदों पर सात चौकों की मदद से नाबाद 100 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की, जो हर क्रिकेट प्रशंसक के लिए खुशी की बात है. विराट ने जीत के लिए बेहतरीन रणनीति बनाई और भारत को कुछ ओवर शेष रहते 242 रनों का पीछा करने में मदद की. यह सिर्फ उनका रिकॉर्ड बनाने वाला 51वां वनडे शतक या भारत को फिनिशिंग लाइन तक ले जाना ही नहीं था; विराट ने अपने नाम एक और उपलब्धि दर्ज की, जो इस प्रारूप में सबसे तेज 14,000 रन (Virat Kohli Fourteen Thousand Runs Record) बनाने वाले खिलाड़ी बन गए.

पाकिस्तान के अभियान को समाप्त करने वाली संभावित हार के बावजूद, 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' शोएब अख्तर "आधुनिक समय के महान खिलाड़ी" से बहुत प्रभावित थे.अख्तर ने कहा, "फिर से, अगर आप विराट कोहली से कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, तो वह पूरी तरह से तैयार होकर आएंगे और फिर वह दिखाएंगे. उन्हें सलाम. वह सुपरस्टार की तरह हैं. वह सफेद गेंद से रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. वह आधुनिक समय के महान खिलाड़ी हैं. इसमें कोई संदेह नहीं है," शोएब ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा.

"मैं उनके लिए बहुत खुश हूं. इसकी वजह? वह एक ईमानदार व्यक्ति हैं. उन्होंने आज 14,000 रन पूरे किए हैं. मुझे नहीं पता कि वह आगे क्या करेंगे. यह व्यक्ति सब कुछ हासिल कर लेता है. मैं उनके लिए बहुत खुश हूं. मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं. मुझे लगता है कि वह सभी प्रशंसा के हकदार हैं. गंभीरता से. जिस तरह से वह बाहर आए. उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया," उन्होंने कहा.

पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने भारत के कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ विराट के प्रेम संबंध को जारी रखने के बाद अपनी खुशी व्यक्त की. इरफान ने एक्स पर लिखा, "विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ रन बना रहे हैं. एक खूबसूरत प्रेम कहानी जारी है. इसे दोगुना करें."

पूर्व क्रिकेटर से कमेंटेटर बने संजय मांजरेकर इस बात से हैरान थे कि विराट ने लक्ष्य का पीछा करते हुए जिस तरह से खुद को लगाया और भारत को फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाया.

Virat is the epitome of someone who gives himself the best chance to succeed by controlling what he can by way of extreme fitness & amazing application. And that's the best a human being can do, isn't it? 🙇🙇🙇#INDvsPAK #JioHotstar