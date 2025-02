IND vs PAK: 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि..", पाकिस्तान की हार के बाद वसीम अकरम का फूटा गुस्सा, बयान से मची खलबली

Wasim Akram Big Statement After India Beat Pakistan: भारत ने पाकिस्तान (IND vs PAK, Champions Trophy 2025) को 6 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी में धमाकेदार जीत हासिल की. भारत की ओऱ से विराट कोहली (Wasim Akram on Virat Kohli) ने कमाल किया और 100 रनों की नाबाद पारी खेली. विराट कोहली को उनके शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. भारत ने 4 विकेट खोकर 242 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया. बता दें कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 241 रन बनाए थे. वहीं, भारत ने 4 विकेट खोकर 244 रन बनाकर मैच को जीत लिया. भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मिली हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम भड़क गए हैं.

वसीम ने टेन स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चयनकर्ताओं को फटकार लगाई है. वसीम ने कप्तान मोहम्मद रिजवान की भी आलोचना की है. वसीम अकरम ने माना है कि रिजवान ने मैच में बेहद ही खराब कप्तानी की है. वसीम ने पाकिस्तान के हार (Wasim Akram on Pakisatn Defeat vs India in Champions Trophy)के बाद बयान दिया और कहा, "हमें अब हार की आदत हो गई है, मैच में रिजवान की कप्तानी बेहद ही खराब रही है. हम पिछले कुछ समय से व्हाइट बॉल क्रिकेट में हारे जा रहे हैं. अब वक्त आ गया है कि कोई बड़ा फैसला करने का. बोल्ड फैसला करने का..बोल्ड फैसला क्या है. अब हमें यंग खिलाड़ियों को, निडर खिलाड़ियों को व्हाइट बॉल क्रिकेट में लेकर आना होगा.

पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "चाहे आपको टीम में पांच से 6 खिलाड़ियों को बदलने पड़े, आपको यह फैसला करना ही होगा, आप अगले 6 महीने मैच हारे लेकिन फिर भी आप उन लड़कों को सपोर्ट करें, और 2026 के वर्ल्डकप के लिए पाकिस्तान की टीम आप अभी से तैयार करें."

'स्विंग ऑफ सुल्तान' ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "बस बहुत हो गया. .स्टार्स बना दिए.. काफी मौके दे दिए..पाकिस्तान ने पिछले 5 मैचों में गेंदबाजों ने केवल 24 विकेट लिए हैं .60 की औसत के साथ .. सबसे हताश करने वाली बात ये है कि विश्व क्रिकेट के 14 टीमों में पाकिस्तान की गेंदबाजी औसत दूसरी सबसे खराब गेंदबाजी परफॉर्मेंस है. इससे बु्रा और क्या हो सकता है. इसमें ओमान भी है और यूएसए भी है. "

पूर्व महान पाकिस्तानी तेज गेंदबाज वसीम ने आगे कहा, "अब पाकिस्तान बोर्ड को सबसे पहले चयनकर्ता, कप्तान और कोच को बुलाए और उनसे पूछना चाहिए कि आपके ये टीम का चयन किस तरह से किया है. ये फैक्ट है. सबको पता था कि टीम अच्छी नहीं बनी है. इन्होंने टीम के फाइनल ऐलान के समय एक घंटे की मीटिंग की थी, लेकिन फिर भी टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया. कप्तान का भी कसूरवार है इसमें..क्योंकि वह टीम का लीडर है. उसको भी नहीं पता कि उसको अपने ही टीम कौन -कौन से मैच विनर चाहिए तो यह तो गजब बात है. .आप मैच की परिस्थिति को नहीं पढ़ पा रहे हैं. यह तो और भी शर्मनाक है. यह देखना काफी निराशा भरा था कि पाकिस्तान जब गेंदबाजी कर रहा था तो 15 से 20 ओवर के बाद से पाकिस्तानी फैन्स स्टेडियम से बाहर जा चुके थे. ऐसा मैंने पाकिस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा था. यह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. पाकिस्तान में क्रिकेट का जुनून है और इस तरह का खेल देखना दिल टूटने जैसा है."