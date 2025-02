IND vs PAK: "हमारे पास तगड़े खिलाड़ी..", भारत के खिलाफ महामुकाबले से पहले शुरू हुआ 'माइंड गेम', अख्तर के बयान ने मचा दी हलचल

Shoaib Akhtar on IND vs PAK match in Champions Trophy 2025 : भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी में 23 फऱवरी को महामुकाबला (IND vs PAK match in Champions Trophy 2025) खेला जाएगा. पहले मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा है तो वहीं, भारत ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को हराकर टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की है. जिसके कारण 23 फरवरी को होने वाला मैच खासकर पाकिस्तान के लिए काफी अहम होने वाला है. यदि पाकिस्तान की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो भारत के खिलाफ मैच में हर हाल में जीत हासिल करनी होगी. वहीं, भारतीय टीम पाकिस्तान को हराकर सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी.

ऐसे में अब पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज शोएब अख्तर ने भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर रिएक्ट किया है. अख्तर ने माना है कि यदि भारतीय टीम के खिलाफ पाकिस्तान को अच्छा खेलना है तो हर एक डिपार्मेंट में बेहतरीन खेल दिखाना होगा.

अख्तर ने कहा है कि, "भारत के पास हर एक डिपार्टमेंट में तगड़े खिलाड़ी हैं. भारतीय टीम के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच को बदल सकते हैं लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं. भारत के खिलाफ पाकिस्तान को बेहतर खेल दिखाना है तो पाकिस्तान के भारत की ही तरह तगड़े खिलाड़ी चाहिए."

पाकिस्तान के यू-ट्यूब चैनल tapmad पर बात करते हुए अख्तर ने कहा, "देखिए दूसरी टीमों के देखिए, एडेन मार्क्रम से लेकर ग्लेन फिलिप्स तक, इन टीमों में निचले क्रम तक बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं. दूसरी टीमों के खिलाड़ी के फिटनेस भी बेहतरीन हैं. दूसरी टीमों के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो 30 गेंद में 50 भी कर सकते हैं और शतक भी लगा सकते हैं. अच्छे दिनों में वो 100 भी कर सकते हैं. दुनिया की टीमें कोई अलग क्रिकेट नहीं खेल रही है. उनके तरीके सेट हैं. हम बुरा क्रिकेट खेल रहे हैं."

रावलपिंडी एक्प्रेस अख्तर ने आगे कहा, "ईमानदारी से कहूं तो हमारे खिलाड़ियों में मैच्योरिटी की कमी है. स्कोरबोर्ड को लेकर चलना, मैच की स्थिति को समझकर खेलना. हमारे खिलाड़ियों में इसकी भारी मात्रा में कमी है. दूसरे टीमों के कप्तान भी गंभीर हैं. और समझदार हैं. आपको यहां पर तगड़े खिलाड़ी चाहिए. ईमानदारी से आप बताएं अपनी टीम को देखें, हमारे पास धुआंधार बल्लेबाज नहीं हैं. पहले थे, शाहिद अफरीदी थे, अजहर महमदू थे..रज्जाक था.. हफीज था, मलिक था..ये सभी लोअर मीडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थे. देखिए ओपनर तो हम सेट कर लेते हैं लेकिन इसके बाद का क्या. हमें तगड़े खिलाड़ी चाहिए जो हमारे पास नहीं हैं."