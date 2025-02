AFG vs SA: चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहा यह बल्लेबाज भविष्य का सुपरस्टार है, वसीम अकरम के बयान ने मचाई खलबली

Wasim Akram on Ryan Rickelton: चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) के तीसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने कराची के नेशनल स्टेडियम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के साथ शानदार शुरुआत की . साउथ अफ्रीका ने टूर्नामेंट के तीसरे मैच में अफगानिस्तान (AFG vs SA, Champions Trophy 2025) को 107 रनों से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने सलामी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन (Ryan Rickelton) के शानदार 103 रनों की बदौलत 315/6 का स्कोर खड़ा किया. अफगानिस्तान को 50 ओवर में जीत के लिए 316 रनों का लक्ष्य मिला. लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की टीम केवल 208 रन ही बना सकी. इस बड़ी जीत के साथ साउथ अफ्रीका के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के आसार आसान हो गए हैं.

वहीं, मैच में साउथ अफ्रीका के ओपनर रयान रिकेल्टन ने शानदार 103 रन की पारी खेली. रयान रिकेल्टन ने अपनी पारी में 106 गेंद पर 103 रन की पारी खेली. अपनी पारी में रिकेल्टन ने 7 चौके और एक छक्के लगाने में सफलता हासिल की. रिकेल्टन का वनडे में यह पहला शतक है. बता दें कि रिकेल्टन के शतक लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. वहीं, रिकेल्टन की बल्लेबाजी को देखकर वसीम अकरम ने रिएक्ट किया है. पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज गेंदबाज ने माना है कि "साउथ अफ्रीकी टीम को भविष्य का सुपरस्टार मिल चुका है."

साउथ अफ्रीकी विकेटकीपर को लेकर बात करते हुए वसीम अकरम ने कहा कि, "रयान रिकेल्टन ने काफी कम समय में अपनी पहचान बना ली है. देखिए उसने टेस्ट में दोहरा शतक लगाया है और अब उसने वनडे में भी शतक लगा दिया है. टी-20 में उसने अच्छे रन बनाए हैं. ऑल राउंड खेल से उनसे खुद को साबित कर दिया है. रयान रिकेल्टन के रूप में विश्व क्रिकेट को एक नया भविष्य का सुपरस्टार मिल चुका है."

