'PM के बाद सबसे मुश्किल काम', कोच गंभीर के समर्थन में आए शशि थरूर, गौतम ने जताया आभार

Shashi Tharoor Meets Gautam Gambhir: कोच गौतम गंभीर से मिले शशि थरूर. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपनी मुलाकात की एक तस्वीर शेयर की.

Shashi Tharoor Meets Gautam Gambhir

Shashi Tharoor Meets Gautam Gambhir: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आलोचना झेल रहे गौतम गंभीर की तारीफ करते हुए भारत के कोच की नौकरी को "प्रधानमंत्री के बाद भारत में सबसे मुश्किल काम" बताया. थरूर नागपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले T20I से पहले पूर्व भारतीय बल्लेबाज और मौजूदा कोच गंभीर से मिले. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपनी मुलाकात की एक तस्वीर शेयर करते हुए, थरूर ने भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करने के साथ चुनौतीयों पर  पर जोर दिया.

उन्होंने गंभीर को अपना पुराना दोस्त भी बताया. गंभीर 2019 से 2024 के बीच लोकसभा में पूर्वी दिल्ली सीट से BJP के सांसद भी रह चुके हैं.

"नागपुर में, अपने पुराने दोस्त @GautamGambhir के साथ एक अच्छी और खुलकर बातचीत का आनंद लिया, जो PM के बाद भारत में सबसे मुश्किल काम करने वाले व्यक्ति हैं! लाखों लोग रोज़ उनके बारे में तरह-तरह की बातें करते हैं, लेकिन वह शांत रहते हैं और बिना डरे आगे बढ़ते रहते हैं. उनके शांत दृढ़ संकल्प और सक्षम नेतृत्व के लिए प्रशंसा. उन्हें सभी सफलता की शुभकामनाएं आज से ही," उन्होंने अपने X अकाउंट पर लिखा.

इस संदेश के बाद भारतीय कोच गौतम गंभीर ने शशि थरूर का शुक्रिया अदा किया और उनके पोस्ट पर इसे लेकर संदेश लिखा, कोच गौतम ने लिखा, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉ. शशि थरूर जी, जब सब कुछ शांत हो जाएगा, तो एक कोच की कथित "असीमित अथॉरिटी" के बारे में सच्चाई और लॉजिक साफ हो जाएगा.

तब तक मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि मुझे अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है जो सबसे अच्छे हैं!

India, Gautam Gambhir, India Vs New Zealand 2026, Cricket
