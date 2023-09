Asia Cup 2023 IND vs PAK: गंभीर के 'दोस्ती बाहर रहनी चाहिए' बयान पर शाहिद अफरीदी का पलटवार, कह दी ये बड़ी बात

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और 2011 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य गौतम गंभीर (Gambhir on Ind vs Pak team Friendship) ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा कि भारतीय टीम एक अरब लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है और उसे स्टेडियम के अंदर दोस्ती का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए. गौतम (Gautam Gambhir on Ind and Pak Players) ने कहा, "जब आप अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए मैदान पर खेलते हैं, तो आपको दोस्ती को मैदान के बाहर छोड़ देनी चाहिए. खेल का सामना करना जरूरी है. दोस्ती बाहर रहनी चाहिए. दोनों प्रकार के खिलाड़ियों की आंखों में आक्रामकता होनी चाहिए." गंभीर ने कहा

"क्रिकेट के उन छह या सात घंटों के बाद आप जितना चाहें उतना मिलनसार हो सकते हैं. वे घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप सिर्फ अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, आप एक अरब से अधिक के देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. गौतम गंभीर ने कहा, "इन दिनों आप प्रतिद्वंद्वी टीमों के खिलाड़ियों को मैच के दौरान एक-दूसरे की पीठ थपथपाते और मुक्के मारते देखते हैं. कुछ साल पहले आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा."

अब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi react on Gautam Gambhir) ने इस विषय पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वह गौतम गंभीर की विचारधारा से सहमत नहीं हैं.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा

"यह उनका विचार है. मैं अलग तरह से सोचता हूं. हम क्रिकेटर और राजदूत भी हैं, हम सभी के दुनिया भर में प्रशंसक हैं. इसलिए प्यार और सम्मान का संदेश देना बेहतर है. हां, मैदान पर आक्रामकता है, लेकिन वहां है शाहिद अफरीदी ने बुधवार को पाकिस्तान मीडिया से कहा, "मैदान के बाहर भी यही जिंदगी है." श्रीलंका में एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारतीय (IND vs PAK Super Four Asia Cup) क्रिकेट रविवार को एक बार फिर पाकिस्तान से भिड़ेगा.

इस बीच, विश्व कप, 2011 के विजेता गौतम गंभीर (Gautam Gambhir on Jasprit Bumrah) ने उस व्यक्ति का नाम बताया जो इस विश्व कप में टीम की संभावनाओं में बड़ा बदलाव ला सकता है. "हम युवराज सिंह, एमएस की पारियों, मेरी पारियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन वास्तव में वह जहीर खान थे, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट को सेट किया. आप इंग्लैंड के खिलाफ स्पैल को देखें जहां उन्होंने एंड्रयू स्ट्रॉस को आउट किया.

"आप विश्व कप फाइनल के स्पैल को देखें. पांच ओवर चार मेडन, 1/1. इस तरह आप टोन सेट करते हैं. यही कारण है कि अगर भारत को कमाल करना है तो मैं जसप्रीत बुमराह से आगे नहीं देख सकता. उन्हें एस टूर्नामेंट को सेट करना होगा" गौतम गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा .