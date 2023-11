World Cup 2023: '10 ओवर में 90 रन', शाहीन अफरीदी के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, यकीन करना हो रहा मुश्किल

World Cup की एक पारी में पाकिस्तानी गेंदबाज द्वारा दिए गए सर्वाधिक रन

0/90 - शाहीन अफरीदी Vs न्यूजीलैंड, बेंगलुरु, (2023, 4 नवंबर)

1/85 - हारिस रऊफ Vs न्यूजीलैंड, बेंगलुरु, (2023, 4 नवंबर)

1/84 - हसन अली Vs भारत, मैनचेस्टर, 2019

3/83 - हारिस रऊफ़ Vs ऑस्ट्रेलिया, बेंगलुरु, 2023

वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वोच्च टीम स्कोर

444/3 - इंग्लैंड, नॉटिंघम, 2016

401/6 - न्यूज़ीलैंड, बेंगलुरु, (4 नवंबर 2023)*

392/6 - साउथ अफ़्रीका, सेंचुरियन, 2007

373/3 - इंग्लैंड, साउथेम्प्टन, 2019

वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर

न्यूज़ीलैंड 401/6, बेंगलुरु, 4 नंबर 2023

ऑस्ट्रेलिया 367/9, बेंगलुरु, 2023

श्रीलंका 344/9, हैदराबाद, 2023

भारत 336/5, मैनचेस्टर, 2019

न्यूजीलैंड ने रचिन रविंद्र (108 रन) की शतकीय पारी और कप्तान केन विलियमसन के साथ दूसरे विकेट के लिए उनकी 180 रन की साझेदारी की बदौलत पाकिस्तान के खिलाफ वनडे विश्व कप मैच में बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद छह विकेट पर 401 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. विलियमसन ने 79 गेंद में 95 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. पाकिस्तान के गेंदबाजों में मोहम्मद वसीम ने तीन विकेट झटके जबकि हसन अली, इफ्तिखार अहमद और हारिस रऊफ को एक एक विकेट मिला.