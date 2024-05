शाहरुख खान के साथ मिलकर बेटे आर्यन खान ने गावस्कर और हरभजन के साथ ऐसे किया प्रैंक, Viral Video

Shah Rukh Khan With Aryan Khan viral video: आईपीएल 2024 का फाइनल (IPL 2024 Final) केकेआर (KKR) ने जीता, तीसरा बार कोलकाता की टीम खिताब जीतने में सफल रही. बता दें कि चैंपियन बनने के बाद किंग खान से पूरे मैदान का चक्कर लगाया. उनके साथ उनके पूरे परिवार ने भी मैदान का चक्कर लगाकर फैन्स को शुक्रिया अदा किया .इन सबके बीच शाहरुख के बेटे आर्यन खान ने कुछ ऐसी हरकत की जिसने फैन्स का दिल जीत लिया. हुआ ये कि जब शाहरुख मैदान का चक्कर लगा रहे थे तो जैसे ही कमेंटेटर सुनील गावस्कर और हरभजन सिंह के करीब पहुंचे, वैसे ही आर्यन ने अपने पिता से प्रैंक करने को कहा. दरअसल, क्वालीफायर 1 के बाद मैदान का चक्कर लगाने के क्रम में शाहरुख कमेंटेटरों के लाइव शो के बीच में आ गए थे जिसके बाद किंग खान ने माफी भी मांगी थी.

वहीं, अब इस बार आर्यन ने अपने पिता को एक बार फिर वैसा ही करने को कहा, शाहरुख ने भी मजाक में कमेंटेटरों के लाइव शो के बीच में जाने को लेकर मजाक करते दिखे, जिसके बाद हरभजन सिंह ने किंग खान को गले से लगा लिया. इसके बाद शाहरुख खान सुनील गावस्कर ने भी मिले. इस वीडियो को फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं. यही नहीं, दूसरी ओर मैदान का चक्कर लगाते समय शाहरुख ने सीएसके-सीएसके कहकर भी चेन्नई के फैन्स का दिल जीत लिया.

It was Aryan Khan's plan to prank an intentional bump into the commentary team, just like SRK accidentally did during the last victory lap and SRK's game on! #ShahRukhKhan #AryanKhan #KKRvsSRH #AmiKKRpic.twitter.com/1CYTNSKCW7