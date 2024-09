Sco vs Aus 2nd T20I: जोश इंग्लिस का बड़ा धमाका, 17 साल के इतिहास में कोई ऑस्ट्रेलियाई नहीं कर सका, 2 दिग्गजों को पीछे छोड़ा

Josh Englis record century: रिकॉर्डों का दौर है. कुछ भी हो सकता है. वह हो रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ. इस बार बड़ा धमाका कर डाला है ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस (Josh English's record century) ने स्कॉटलैंड को आइना दिखाते हुए इडिनबर्ग में दूसरे टी20 में धमाकेदार रिकॉर्ड शतक जड़कर कंगारू बल्लेबाजों में सबसे तेज टी2- शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों में नंबर एक पायदान पर पहुंचा दिया है. हालांकि, इससे पहले भी जोश इंग्लिश टी20 में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज थे, लेकिन तब वह संयुक्त रूप से पायदान पूर्व कप्तान एरॉन फिंच और ग्लेन मैक्सवेल के साथ साझा कर रहे थे.

- 100 runs

- 43 balls

- 7 fours

- 7 sixes

- 232.55 SR



