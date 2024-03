Sarfaraz Khan : 'बढ़ेगा आगे-बढ़ेगा आगे अरे वो मैंने कहा ध्रुव जुरेल ने नहीं...", सरफराज खान के खुलासे ने मचाई खलबली

Sarfaraz Khan vs Dhruv Jurel on ollie pope

Sarfaraz Khan vs Dhruv Jurel: पांचवें टेस्ट (IND vs ENG 5th Test) मैच में ओली पोप (Ollie Pope) को कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने स्टंप आउट किया था. ओली पोप के स्टंप आउट करने के पीछे विकेटकीपर ध्रुव जुरेल का भी योगदान रहा था. दरअसल, जिस गेंद पर पोप स्टंप आउट हुए थे उस गेंद से पहले जुरेल ने कुलदीप से कहा था कि, 'कुलदीप भाई डालते रहो ये आगे निकल कर मारेग.. बढ़ेगा आगे." इसके बाद वही हुआ और पोप आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में स्टंप आउट हो गए . ओली पोप के आउट होने के बाद फैन्स ध्रुव जुरेल की भरपूर तारीफ करने लगे. वहीं, सुनील गावस्कर ने भी जुरेल की तुलना धोनी (Dhruv Jurel is new MS Dhoni) से कर डाली थी. वहीं ,अब स्पोर्ट्स तक के साथ इंटरव्यू के दौरान सरफऱाज खान ने ओली पोप के इंटरव्यू को लेकर बात की और खुलासा किया कि स्टंप माइक से जो आवाज आ रही थी वो जुरेल की नहीं बल्कि मैं था.