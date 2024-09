Sanju Samson: 'तोहफा-तोहफा...', भारत-बांग्लादेश टेस्ट के बीच संजू सैमसन ने मचाया तहलका

Sanju Samson Century in Duleep Trophy: दिलीप ट्रॉफी में संजू सैमसन इंडिया बी के खिलाफ शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए 94 गेंदों में शतक जड़ा. संजू के बल्लेबाज़ी की बात करें तो संजू शानदार ले में नज़र आये और टिक कर बल्लेबाज़ी की और अपने रचनात्मक शॉर्ट्स से फैंस को रोमांचित किया, संजू पहले टीम का हिस्सा नहीं थे लेकिन चोटिल खिलाड़ियों की वजह से संजू को ये मौका मिला और उन्होंने इस मौके को बखूबी भुनाया भी. संजू सैमसन (Sanju Samson Century in Duleep Trophy) ने इसी के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने करियर का 11वां शतक लगाया है.

