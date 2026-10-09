क्या वैभव सूर्यवंशी को दूसरे टी20 में मिलेगा मौका? भारतीय प्लेइंग 11 में ये दो खिलाड़ी बन रहे चुनौती

रांची में शुक्रवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है. पहले मैच में मिली जीत के बाद भारतीय टीम की कोशिश बढ़त को 2-0 में बदलने की होगी, लेकिन प्लेइंग इलेवन को लेकर टीम मैनेजमेंट के सामने कुछ अहम सवाल भी हैं. संजू सैमसन का बल्ला लगातार खामोश है. पिछले चार मैचों में वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं. टीम में वैभव सूर्यवंशी मौजूद हैं, इसलिए प्लेइंग इलेवन को लेकर चर्चा तेज है. टीम बदलाव की ओर जाती है तो उनका नाम चर्चा में रह सकता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया अनुभवी सैमसन पर भरोसा बनाए रखती है या युवा चेहरे को मौका देती है.

गेंदबाजी विभाग में भी बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. पहले टी20 में मयंक यादव महंगे साबित हुए थे. हालांकि उन्होंने शेरफेन रदरफोर्ड का महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया, लेकिन रन गति पर अंकुश नहीं लगा सके. दूसरी तरफ नमन धीर ने तीन विकेट लेकर प्रभावित किया था, जबकि कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने भी दो-दो विकेट झटके थे.

गेंदबाजी में भी टीम संयोजन पर नजर रहेगी. पहले मैच में मयंक यादव लय में नहीं दिखे और रन रोकने में संघर्ष करते नजर आए. नितीश कुमार रेड्डी एक अतिरिक्त विकल्प हो सकते हैं, लेकिन टीम प्रबंधन के सामने संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी रहेगी.

रांची की पिच भी मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकती है. यहां खेले गए टी20 मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को अक्सर सफलता मिली है. हालांकि पिच पर घास की अच्छी परत रहने की उम्मीद है, जिससे शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. बाद में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है.

भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, शिमरोन हेटमायर, अकील होसेन, आमिर जांगू, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैमसन, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर.



(IANS इनपुट के साथ)