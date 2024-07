IND vs SL: सनथ जयसूर्या ने इन दो भारतीय स्टार को बताया विश्व क्रिकेट का सबसे शानदार खिलाड़ी

Sanath Jayasuriya on Virat Kohli and Rohit Sharma: सनथ जयसूर्या ने कहा, "विराट कोहली और रोहित शर्मा विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, उनकी प्रतिभा और जिस तरह का क्रिकेट उन्होंने खेला है, उसे देखते हुए हम सभी जानते हैं कि वो आज कहां हैं. विराट और रोहित ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और टीम इंडिया को टी20ई. चैंपियन बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी. रोहित शर्मा की बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में ही रोहित ने अपनी कप्तानी और साथ ही बल्लेबाज़ी के कौशल से सबका दिल जीत लिया तो वही पूरे टूर्नामेंट में अपने बल्ले से रन बनाने के लिए जूझ रहे विराट कोहली ने भी आखिरी मौके पर ये साबित कर दिया की आखिर उन्हें क्यों बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी कहते हैं.

दोनों ने अपनी बल्लेबाजी से न केवल भारतीय टीम को जीत दिलाई है, बल्कि क्रिकेट के प्रति लगाव और मेहनत ने उन्हें विश्व क्रिकेट में एक अलग पहचान दिलाई है.

Sanath Jayasuriya said "Virat Kohli & Rohit Sharma are the Best players in the World, looking at their talent & the kind of cricket they have played we all know where they belong along with Jadeja. [PTI] pic.twitter.com/bdN5dRXgjf