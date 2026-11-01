हेट - ट्रोलिंग के खिलाफ समरीन कौर ने उठाई आवाज, अर्शदीप सिंह ने यूं किया सपोर्ट

सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर बिना वजह की छानबीन और आलोचना का सामना करना पड़ता है. मशहूर हस्तियों के लिए इंटरनेट पर रहना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें लोगों के प्यार और दूसरी तरफ गालियों व नफरत भरे कमेंट्स के बीच संतुलन बनाना पड़ता है. भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और उनकी गर्लफ्रेंड समरीन कौर के लिए, अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने के बाद से ऑनलाइन दुनिया काफी मुश्किल हो गई है. लगातार हो रही ट्रोलिंग से तंग आकर, समरीन ने इसके खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया. उन्होंने ऑनलाइन आलोचना करने वालों को जवाब देते हुए एक पोस्ट लिखा, जिसे बाद में अर्शदीप ने भी अपने एक संदेश के साथ शेयर किया.

इस जोड़े को अक्सर अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर निशाना बनाया जाता रहा है. समरीन कई बार भारतीय क्रिकेट टीम के साथ अर्शदीप के अंतरराष्ट्रीय दौरों पर उनके साथ जाती हैं. जिस बात पर कुछ फैंस बिना किसी ठोस वजह के उनकी आलोचना करते हैं. जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो समरीन ने इस नकारात्मकता का डटकर सामना किया.

समरीन ने ट्रोल्स को लिया आड़े हाथों

अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी में समरीन ने लिखा,"मैं दुनिया को जितना ज्यादा देखती हूं, मुझे उतना ही एहसास होता है कि सोशल मीडिया पर लोग कितने पाखंडी हो सकते हैं. अगर आप अपने साथी को छिपाकर रखती हैं, तो माना जाता है कि आपको उस पर गर्व नहीं है. अगर आप सबके सामने अपने प्यार का इजहार करती हैं, तो कहा जाता है कि आप सिर्फ शोहरत पाना चाहती हैं. अगर आपके कुछ उसूल हैं, तो आपको मतलबी कहा जाता है. और अगर आप किसी से सच में प्यार करती हैं-वह जैसा है वैसा ही, और वह आपके साथ जैसा बर्ताव करता है, उसके लिए-तो भी लोग यही मान लेते हैं कि आप आखिरकार उसे छोड़ ही देंगी."

समरीन ने आगे लिखा,"मैं 17 साल की उम्र से काम कर रही हूं, आर्थिक और पेशेवर रूप से अपना ख्याल खुद रख रही हूं, 20 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुकी हूं, और किसी रिश्ते के होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी एक खुशहाल जिंदगी बनाई है. भगवान की मुझ पर इतनी कृपा रही है कि बचपन से ही मैं अपनी यात्राओं और जीवनशैली का खर्च खुद उठा सकती हूं, और मैं इसके लिए आभारी हूं."

"और मैं बहुत किस्मत वाली हूं कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिला है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि काश मैं उससे और पहले मिली होती. एक ऐसा इंसान जो मुझे इस तरह से पूरा करता है, जिसके लिए मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है." "मैं अपने बारे में, उनके बारे में और हमारे बारे में पोस्ट करती रहूंगी, क्योंकि यह मेरी जिंदगी है."

"अगर आपको यह देखना पसंद नहीं है, तो आप बेझिझक मेरे पेज से जा सकते हैं. मैं खासकर यह देखकर थक गई हूं कि कैसे कुछ महिलाएं दूसरी महिलाओं को ही नीचा दिखाती हैं. ये फालतू की राय, मनगढ़ंत बातें और नकारात्मकता बहुत थका देने वाली हैं." "मैं और मेरी टीम उन सभी लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं जो यहां आकर अपनी निजी कुंठाएं निकाल रहे हैं. मेरी प्रोफ़ाइल ऐसी जगह नहीं है जहां आप ज़िंदगी के प्रति अपनी नफ़रत ज़ाहिर करें." "और जो लोग हमें सच्चा प्यार देते हैं, उन्हें बहुत सारा प्यार! मैं खुश हूं, प्यार में हूं और अपनी ज़िंदगी जी रहा हूं. बस यही मायने रखता है. कृपया हमें हमारे हाल पर छोड़ दें."

अर्शदीप ने समरीन की स्टोरी को अपने फ़ॉलोअर्स के साथ री-पोस्ट किया और खुलकर अपनी बात रखने के लिए उसकी हिम्मत की तारीफ़ की. भारतीय तेज गेंदबाज ने लिखा,"मुझे तुम पर गर्व है बेबी. तुम बहुत मज़बूत हो. जो लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कृपया थोड़ा ब्रेक लें. खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें."

अर्शदीप ने आगे लिखा,"इस दुनिया और इंटरनेट को एक बेहतर जगह बनाएं. प्यार फैलाएं और प्यार को अपनी ज़िंदगी में आने दें. सबके प्रति दयालु और अच्छे बनें. यह आपको ऐसे तरीकों से वापस मिलेगा, जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी. ईश्वर बहुत दयालु हैं कि उन्होंने मुझे एक ऐसा इंसान दिया है जो बहुत ही साफ़ दिल का, समझदार और प्यार से भरा हुआ है. किसी से प्यार करना और बदले में प्यार पाना, इंसान के लिए सबसे बेहतरीन एहसास है. मुझे उम्मीद है कि आप सभी को भी जल्द ही यह एहसास मिले. हमारे सभी शुभचिंतकों को, आपकी दयालुता और प्यार के लिए धन्यवाद."

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