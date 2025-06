RCB Victory Parade Stampede: बेंगलुरु में भगदड़, फैन्स की लाशें देख सचिन तेंदुलकर का दिल टूटा, ऐसे बयां किया अपने दिल का हाल

RCB Victory Parade Stampede: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की पहली आईपीएल जीत का जश्न बुधवार को अत्यंत दुखद हो गया, जब यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोग मारे गए जबकि 33 अन्य घायल हो गए. यह घटना उस समय हुई जब प्रशंसक आरसीबी टीम द्वारा आईपीएल 2025 ट्रॉफी उठाने के जश्न में शामिल होने जा रहे थे. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बॉरिंग अस्पताल का दौरा किया.मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में 11 लोगों के मारे जाने और 33 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है. उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए की मदद देने और घायलों का सरकार की तरफ से मुफ्त इलाज कराने की घोषणा की है. इस घटना ने पूर्व क्रिकेटरों के भी होश उड़ा दिए.

'क्रिकेट के भगवान' माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने पोस्ट शेयर कर अपनी भावनाएं शेयर की, सचिन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, "बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो कुछ हुआ, वह दुखद से भी अधिक है. मेरी संवेदनाएं हर पीड़ित परिवार के साथ हैं. सभी के लिए शांति और शक्ति की कामना करता हूं."

What happened at Chinnaswamy Stadium, Bengaluru, is beyond tragic. My heart goes out to every affected family. Wishing peace and strength to all. 🙏 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 4, 2025

वहीं, हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ की खबर दुखद है, इस घटना में कई क्रिकेट फैंस की जान चली गई और कई घायल हो गए. इस घटना ने खेल की भावना पर एक काली छाया डाल दी है जो हमारे देश भर में लाखों लोगों को एकजुट करती है. इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है. मैं इस अविश्वसनीय रूप से कठिन समय में उनके साथ एकजुटता से खड़ा हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."

Heartbreaking news of a stampede outside the M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru, resulting in the tragic loss of lives and injuries to several cricket fans has cast a dark shadow over the spirit of the game that unites millions across our nation.



My deepest condolences go out… — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 4, 2025

Fans are the heart of cricket and of our lives. The tragic loss of lives in today's stampede in Bengaluru is deeply heartbreaking. My thoughts and heartfelt condolences are with the families affected by this unimaginable tragedy. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) June 4, 2025

दूसरी ओर इरफान पठान ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपनी दिल का बात कही है, इरफान ने लिखा, "फैंस क्रिकेट और हमारे जीवन का दिल हैं. आज बेंगलुरु में हुई भगदड़ में हुई दुखद मौत दिल दहला देने वाली है. मेरी संवेदनाएं और इस अकल्पनीय त्रासदी से प्रभावित परिवारों के साथ हैं'.

Absolutely heartbreaking to hear about the stampede at the victory parade in Bengaluru. Prayers for the families affected. Hope everyone stays safe. 🙏 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) June 4, 2025

इसके अलावा भारत के पूर्व दिग्गज ओपनर रहे धवन भी इस घटना से काफी आहत है. धवन ने लिखा, 'बेंगलुरु में विक्ट्री परेड में भगदड़ की खबर सुनकर दिल टूट गया. प्रभावित परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं.उम्मीद है कि सभी सुरक्षित रहेंगे."