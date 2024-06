"आज की जीत ने...", अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने पर 'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर के रिएक्शन ने मचाई धूम

Sachin Tendulkar on Afghanistan Team: टी-20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है. पहली बार अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बना पाने में सफल रही है. बांग्लादेश के खिलाफ अफगानिस्तान को 8 रनों से जीत मिली है. बता दें कि अफगानिस्तान की जीत को देखकर पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने रिएक्ट किया है. सचिन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर किया और अपनी राय लिखी है. क्रिकेट के भगवान के नाम से जाने जाने वाले तेंदुलकर ने अफगानिस्तान की जीत को उनके कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण माना है.

सचिन ने अपने पोस्ट में लिखा, "अफ़गानिस्तान, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को मात देते हुए सेमीफ़ाइनल तक पहुंचने का आपका सफ़र अविश्वसनीय रहा है..आज की जीत आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है.. आपकी प्रगति पर बहुत गर्व है. इसे जारी रखें!"

Afghanistan, your road to the semi-finals has been incredible, overcoming the likes of New Zealand and Australia. Today's win is a testament to your hard work & determination. So proud of your progress. Keep it up! 👏🇦🇫#AFGvBAN #T20WorldCup pic.twitter.com/TDwcGBj0n5