'जब नई टीमें मौके पर..',भारत के खिलाफ USA टीम के परफॉर्मेंस को देख हैरत में हैं सचिन तेंदुलकर, रिएक्शन वायरल

IND vs USA, T20 World cup 2026: टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने अमेरिकन टीम को 29 रन से हराने में सफलता हासिल की, भारत की जीत में सूर्यकुमार यादव ने 84 रन की अहम पारी खेली.

IND vs USA, T20 World cup 2026: सचिन का रिएक्शन वायरल

Sachin Tendulkar reaction on IND vs USA Match: भारत के खिलाफ यूएसए टीम को 29 रन से हार जरूर मिली है लेकिन क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का दिल जीतने में सफल रहे हैं. यूएसए की हार और भारत की जीत के बाद सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर अमेरिकन टीम की तारीफ की है. सचिन ने माना है कि यूएसए ने शुरुआत में भारतीय टीम को तनाव में ला दिया था लेकिन सूर्या की पारी ने भारत के लिए मैच बचा लिया.

सचिन ने अपने पोस्ट में लिखा, "एक तनावपूर्ण शुरुआत, लेकिन टीम इंडिया के लिए शांत अंत. जब नई टीमें मौके पर अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो क्रिकेट का ग्लोबल विकास तेज़ी से होता है, यूएसए ने कल ऐसा ही किया, और उनकी एनर्जी और जोश उम्मीद जगाने वाला था.वे हमें कुछ घबराहट भरे पल देने के करीब आ गए थे, लेकिन सूर्या के अनुभव और दबाव में शांत रहने की क्षमता ने भारत को एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाया. हमारे गेंदबाजों ने बाकी काम कर दिया.  शाबाश टीम इंडिया, जीत के साथ शुरुआत करना हमेशा अच्छा होता है".

यह जीत भारत के लिए आसान नहीं रही और मैच के दौरान कुछ समय के लिए टीम मुश्किल में भी दिखी.  कप्तान सूर्यकुमार यादव की शानदार नाबाद 84 रन की पारी और आखिरी समय में टीम में आए मोहम्मद सिराज की बेहतरीन गेंदबाजी (3 विकेट देकर 29 रन) की बदौलत भारत अपने घरेलू टूर्नामेंट का पहला मैच जीत पाया. 

सूर्या की पारी ने जीता दिल

सूर्यकुमार यादव ने चारों दिशाओं में शॉट खेले और 49 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्के लगाकर नाबाद 84 रन बनाए. अक्षर पटेल के साथ मिलकर उन्होंने पारी को संभाला और भारत का स्कोर 161/9 तक पहुंचा, जिसे सम्मानजनक कहा जा सकता था.

