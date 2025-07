जसप्रीत बुमराह नहीं, सचिन तेंदुलकर ने इस गेंदबाज की गेंद को बताया 'बॉल ऑफ द सीरीज'

Sachin Tendulkar on Akash Deep Ball of The Series: टीम इंडिया की एजबेस्टन में इंग्लैंड पर मिली 336 रनों की बड़ी जीत के बाद महान बल्लेबाज़ सचिन तेंदुलकर ने तेज़ गेंदबाज़ आकाश दीप की जमकर तारीफ की. उन्होंने आकाश दीप को मैच का "शानदार गेंदबाज़" बताया और खासतौर पर जो रूट को आउट करने वाली गेंद को "पूरी सीरीज की सबसे बेहतरीन गेंद" करार दिया. आकाश दीप ने इस टेस्ट की दूसरी पारी में 99 रन देकर 6 विकेट झटके और पूरे मैच में 187 रन देकर कुल 10 विकेट अपने नाम किए. वहीं मोहम्मद सिराज ने भी दोनों पारियों को मिलाकर 7 विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई.

"भारत ने जिस तरीके से इंग्लैंड को मैच से बाहर किया और उन्हें अलग ढंग से खेलने के लिए मजबूर किया, वह बेहद प्रभावशाली था. गेंदबाज़ों की सबसे खास बात थी उनकी लेंथ—जिसने इंग्लैंड के बल्लेबाज़ों को परेशान कर दिया."

A 𝘚𝘩𝘶𝘣lime innings from the 𝘮𝘢𝘯 of the moment! 🌟

Congratulations, @ShubmanGill, on powering India to a brilliant Test victory! 🇮🇳@RishabhPant17, @klrahul, and @imjadeja batted very well, especially in the 2nd innings.



India's approach was to take England out of this… pic.twitter.com/4REiYoY9uf