Video, IML 2025: सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी ने लूटी महफिल, पुराने दिनों में खोए सोशल मीडिया यूजर्स

Sachin Tendulkar Batting: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इंटरनेशनल मास्टर्स लीग टी20 2025 के फाइनल मुकाबले में इंडिया मास्टर्स ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया, इस मैच में एक बार फिर फैन्स को सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी देखने को मिली. 90s में भारतीय क्रिकेट के स्तंभ रहे सचिन ने फाइनल मैच में भले ही 8 गेंदों में 25 रन बनाए लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने फैन्स का दिल जीत लिया. एक ओर जहां सचिन ने जेरोम टेलर की गेंद पर अपर कट मारकर छक्का लगाया तो वहीं बैठकर कट शॉट खेलकर भी चौका लगाया. फैन्स सचिन की बल्लेबाजी को देखकर अपनी खुशी से इमेोशनल हो गए. बता दें कि सचिन की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है. यही कारण है कि जब कभी भी फैन्स उन्हें क्रिकेट के मैदान पर देखते हैं तो अपने पुरानें दिनों को याद करने लग जाते हैं, यही काऱण है कि फैन्स सोशल मीडिया पर सचिन की बल्लेबाजी को लेकर रिएक्ट करते दिखे हैं. सोशल मीडिया पर फैन्स को कई पोस्ट वायरल हैं.

Is this repeat of 'that' Famous Iconic SIX? What You Say...? hii.. 2003 Sachin 🤝 it's 2025 Tendulkar. pic.twitter.com/mr8M1StuMr

Retired 13 years ago, yet at 52, he still fills a stadium with 60,000 passionate fans just to witness him play live. The aura, the legacy, the unparalleled craze—Sachin Ramesh Tendulkar isn't just a cricketer, he's an emotion, a timeless phenomenon. The Greatest Ever!#IMLT20 pic.twitter.com/NZ4oWsXoye