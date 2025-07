Sachin on Gill: 'मैंने जो कुछ भी देखा, वह...', तेंदुलकर ने कह दी गिल के बार में यह बड़ी बात

Sachin big statement about Gill: अगर इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही सीरीज को शुभमन गिल (Shubman Gill) के करियर का टर्निंग प्वाइंट करार दिया जाए, तो एक बार को गलत नहीं ही होगा. अभी तक भारतीय कप्तान ने शुरुआती दो टेस्ट में जड़े तीन शतकों से अपने बारे में दुनिया भर का नजरिया बदल दिया है. अब महान सचिन तेंदुलकर (Sachin on Gill) ने गिल की बल्लेबाजी और नेतृत्व कौशल की प्रशंसा की है, जो अभी तक 505 रन बना चुके हैं. एजबस्टन में उनकी कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को पारी और 336 रनों से मात दी.

