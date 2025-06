Ruturaj Gaikwad: भारत छोड़ अब यहां रंग जमाने निकले ऋतुराज गायकवाड़, जानें टीम का क्या है नाम

Ruturaj Gaikwad To Play For Yorkshire In County Championship And One Day Cup In England: डिवीजन वन काउंटी चैंपियनशिप की टीम 'यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब' ने मंगलवार (10 जून 2025) को भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है. 28 वर्षीय गायकवाड़ जुलाई में स्कारबोरो में सरे के खिलाफ काउंटी चैंपियनशिप मुकाबले से पहले यॉर्कशायर टीम से जुड़ेंगे. गायकवाड़ सीजन के अंत तक 'व्हाइट रोज' के साथ होंगे. वह वनडे-कप में चयन के लिए भी उपलब्ध रहेंगे.

ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बयान में कहा, 'मैं इंग्लैंड के बाकी घरेलू सीजन के लिए यॉर्कशायर के साथ जुड़ने को लेकर उत्साहित हूं. यहां क्रिकेट का अनुभव हासिल करना हमेशा से मेरा लक्ष्य रहा है. इंग्लैंड में यॉर्कशायर से बड़ा कोई क्लब नहीं है. मैं जानता हूं कि सीजन के अहम पड़ाव पर मेरा प्रदर्शन कितना महत्वपूर्ण है. काउंटी चैंपियनशिप में हमारे कुछ अहम मैच हैं.'

गायकवाड़ इंग्लैंड लायंस के खिलाफ सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में थे, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के दूसरे हाफ से बाहर होने के बाद दोनों अनौपचारिक टेस्ट मैचों में नहीं खेल सके. आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र के कप्तान गायकवाड़ एक बेहद कुशल बल्लेबाज हैं. गायकवाड़ ने छह अंतरराष्ट्रीय वनडे मुकाबलों के अलावा 23 टी20आई मैच खेले हैं.

यॉर्कशायर के मुख्य कोच एंथनी मैकग्राथ ने गायकवाड़ के टीम से जुड़ने पर कहा, 'मैं सीजन के दूसरे हाफ के लिए ऋतुराज को हमारे साथ साइन करते हुए देखकर बहुत खुश हूं. वह एक बहुत ही कुशल क्रिकेटर हैं, जिनका स्वाभाविक ऑलराउंड खेल है.'

उन्होंने आगे कहा, 'ऋतुराज हमारी बल्लेबाजी लाइनअप को कुछ अतिरिक्त मजबूती देंगे. इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की क्षमता भी रखेंगे. मुझे पता है कि वह खेल के सभी क्षेत्रों में उच्च श्रेणी के खिलाड़ी हैं.'

यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब के महाप्रबंधक गेविन हैमिल्टन ने कहा, 'ऋतुराज का सभी फॉर्मेट में एक शानदार रिकॉर्ड है. वह एक बहुमुखी क्रिकेटर हैं, जो सीजन के दूसरे हिस्से में हमारी टीम को बहुत मजबूत करेंगे. उनके जुड़ने से यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब में हर कोई उत्साहित है.'

