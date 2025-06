क्रिस गेल, धोनी, रोहित नहीं तो कौन है IPL इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज? दिनेश कार्तिक ने बताया

Dinesh Karthik Picks Virat Kohli As The Best Batter In IPL History: देश की प्रतिष्ठित लीग आईपीएल मौजूदा समय में किसी परिचय की मोहताज नहीं है. यहां क्रिकेट के बड़े-बड़े सितारे जलवा बिखेर चुके हैं. मौजूदा समय में भी दुनिया भर के नामचीन क्रिकेटर इस लीग में हिस्सा लेते हैं. यही वजह है कि आए दिन क्रिकेट प्रेमियों का एक सवाल रहता है. वह जानना चाहते हैं कि इस लीग का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन है. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने दिया है. उन्होंने उस दिग्गज क्रिकेटर का नाम बताया है जो आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है.

क्रिकबज के साथ हुई बातचीत के दौरान जब कार्तिक से आईपीएल इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के बारे में बात किया गया तो उन्होंने बिना समय लिए विराट कोहली का नाम लिया. खबर लिखे जाने तक किंग कोहली ने आईपीएल में कुल 267 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 259 पारियों में 39.55 की औसत से 8661 रन निकले हैं. आईपीएल में उनके नाम आठ शतक और 63 अर्धशतक दर्ज है. यहां उन्होंने 132.86 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है. आईपीएल में उनके बल्ले से 771 चौके और 291 छक्के निकले हैं.

आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं कोहली

विराट कोहली आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं. उनके बाद दूसरे स्थान पर उनके ही साथी खिलाड़ी रोहित शर्मा का नाम आता है. जिन्होंने 272 मैच खेलते हुए 267 पारियों में 29.73 की औसत से 7046 रन बनाए हैं. कोहली और रोहित के बीच फिलहाल 1615 रनों का फासला है, जो उनकी महानता को दर्शाता है.

आईपीएल में सर्वाधिक चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं विराट

यही नहीं विराट कोहली आईपीएल में सर्वाधिक चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने 259 पारियों में 771 चौके जड़े हैं. उनके बाद शिखर धवन का नाम आता है. पूर्व क्रिकेटर ने 221 पारियों में 768 चौके लगाए हैं.

आईपीएल में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं विराट कोहली

विराट कोहली आईपीएल में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर हैं. खबर लिखे जाने तक आईपीएल में उन्होंने कुल 291 छक्के लगाए हैं. उनसे आगे केवल क्रिस गेल और रोहित शर्मा हैं. गेल ने 141 पारियों में 357, जबकि रोहित शर्मा ने 267 पारियों में 302 छक्के उड़ाए हैं.

