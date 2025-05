RR vs PBKS: यशस्वी जायसवाल ने बरपाया कहर, इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ राजस्थान रॉयल्स का नाम

Yashasvi Jaiswal 22 runs vs Arshdeep Singh: जयपुर के सवाईमान सिंह स्टेडियम में पंजाब किंग्स के मिले 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स को बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने तेज शुरुआत दिलाई. उन्होंने अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर में 22 रन ठोक दिए. जायसवाल ने इस ओवर में चार चौके और एक छक्का जड़ा. जायसवाल के इस धमाकेदार शुरुआत से राजस्थान के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हुआ. राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल इतिहास में चौथी बार पारी के पहले ओवर में 20 या उससे अधिक रन बटोरे का कारनामा किया है.

आईपीएल इतिहास में पारी के पहले ही ओवर में 20 या उससे अधिक रन बनने का यह 13वां मौका था. राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे अधिक मौकों पर ऐसा करने वाली टीमें हैं. दोनों ने चार-चार बार ऐसा किया है. इसके बाद लिस्ट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हैं, जिन्होंने 3 बार यह किया है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स और डेक्कन चार्जर्स ने एक-एक बार ऐसा किया है.

जायसवाल यहीं नहीं रुके और उन्होंने अपना प्रहार जारी रखा. दूसरे छोर से उन्हें सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का साथ मिला. जिन्होंने मैच के दूसरे ओवर में दो छक्के और एक चौका जड़ा. राजस्थान ने 2.5 ओवर में ही अपने 50 रन पूरे कर लिए थे. यह आईपीएल में राजस्थान की दूसरी सबसे तेज फिफ्टी है. आईपीएल में राजस्थान की सबसे तेज फिफ्टी 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आई थी, जब उन्होंने 2.4 ओवर में इस आंकड़े को पार किया था. जबकि यह आईपीएल 2025 में किसी भी टीम की सबसे तेज फिफ्टी है.

A flying 5⃣0⃣- run partnership in just 2.5 overs 🤯



Rollicking start by the #RR openers 🔥



This is also the fastest fifty by any team this season.



This is also the fastest fifty by any team this season.