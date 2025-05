RR vs MI: सूर्यकुमार यादव ने बनाया महारिकॉर्ड, आईपीएल इतिहास में कोई नहीं कर पाया था ऐसा, उथप्पा-कोहली सब छूटे पीछे

Suryakumar Yadav, Most consecutive scores of 25 or more in IPL: मुंबई इंडियंस ने जयपुर में करीब 13 साल बाद राजस्थान रॉयल्स को हराने में सफलता पाई. रोहित शर्मा और रेयान रिकेल्टन के अर्द्धशतकों के बाद हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव की विस्फोटक पारियां के दम पर मुंबई इंडियंस ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद 20 ओवर में 217 का स्कोर खड़ा किया. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई. कर्ण शर्मा, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह की गेंदों का राजस्थान के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं दिखा और टीम अपने घरेलू मैदान पर 100 रनों से हार गई. इस हार के साथ ही राजस्थान का आईपीएल 2025 का खिताब जीतने का सपना भी टूट गया क्योंकि टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है. वहीं इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के लिए 23 गेंदों में नाबाद 48 रनों की पारी खेलने वाले सूर्यकुमार यादव ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जो आईपीएल इतिहास में उनसे पहले कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया था.

सूर्यकुमार यादव ने बनाया महारिकॉर्ड

सूर्यकुमार यादव अब आईपीएल में कंसिस्टेंट की परिभाषा हो चले हैं. दाएं हाथ के इस बल्ले से मौजूदा सीजन के सभी मैचों (आईपीएल 2025 के 50वें मुकाबले तक 11 मैच) में 25 या उससे अधिक रनों की पारी खेली है. आईपीएल इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, जब किसी बल्लेबाज ने इतने मौके पर ऐसा किया हो. सूर्यकुमार यादव ने इस दौरान रॉबिन उथप्पा का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2014 में 10 मौकों पर ऐसा किया था. जबकि स्टीव स्मिथ ने 2016 में 9 बार, विराट कोहली ने 2024 में 9 बार और साई सुदर्शन ने 2023 में 9 बार ऐसा किया था.

ऐसा रहा है अब तक सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन

सूर्यकुमार यादव ने इस सीजन 29, 48, 27*, 67, 28, 40, 26, 68*, 40*, 54, 48* रनों की पारियां खेली हैं. सूर्या के पास लीग के 50 मैचों के बार ऑरेंज कैप है. सूर्या ने इस सीजन 67.85 की औसत और 172.72 की स्ट्राइक रेट से 475 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 46 चौके और 26 छक्के आए हैं.. सूर्या अगर ऐसे ही खेलते रहे तो वह सीजन की समाप्ति तक कई नए कीर्तिमान गढ़ देंगे.

ऐसा रहा मुकाबला

रेयान रिकल्टन और रोहित शर्मा के अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के तूफान से मुंबई इंडियन्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में बृहस्पतिवार को राजस्थान रॉयल्स को 100 रन से हराकर लगातार छठी जीत दर्ज करते हुए अंक तालिका के शीर्ष पर जगह बनाई और प्ले ऑफ के लिए क्वालीफाई करने की ओर मजबूत कदम बढ़ाए. शुरुआती पांच मैच में चार हार के साथ शुरुआत करने वाले मुंबई के 11 मैच में सात जीत से 14 अंक हो गए हैं और टीम अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है. रॉयल्स की टीम इतने ही मुकाबलों में छह अंक के साथ आठवें स्थान पर है और प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है.

मुंबई के 218 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल्स की टीम कर्ण शर्मा (23 रन पर तीन विकेट), जसप्रीत बुमराह (15 रन पर दो विकेट) और ट्रेंट बोल्ट (28 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 16.1 ओवर में 117 रन पर ढेर हो गई. रॉयल्स की ओर से सिर्फ जोफ्रा आर्चर (30) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए. कप्तान रियान पराग 16 रन बनाकर दूसरे शीर्ष स्कोरर रहे.

रिकल्टन ने 38 गेंद में तीन छक्कों और सात चौकों से 61 रन की पारी खेलने के अलावा रोहित (53 रन, 36 गेंद, नौ चौके) के साथ पहले विकेट के लिए 116 रन जोड़कर मुंबई को बेजोड़ शुरुआत दिलाई. कप्तान हार्दिक पंड्या (नाबाद 48, 23 गेंद, छह चौके, एक छक्का) और सूर्यकुमार यादव (नाबाद 48, 23 गेंद, चार चौके, तीन छक्के) ने इसके बाद अंतिम ओवरों में 44 गेंद में 94 रन की अटूट साझेदारी करके टीम का स्कोर दो विकेट पर 217 रन तक पहुंचाया. रॉयल्स की ओर से महेश तीक्षणा (47 रन पर एक विकेट) और पराग (12 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट चटकाया लेकिन सभी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए.

(भाषा से इनपुट के साथ)

