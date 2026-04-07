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1 hour ago

IPL 2026,RR vs MI Fans Commentary: क्या आप भी हैं क्रिकेट के वो वाले फैन जो सिर्फ मैच नहीं देखते बल्कि उसके हर खास मोमेंट पर रखते हैं अपनी एक्सपर्ट्स वाली राय, कभी साथ देखने वालों के बीच तो कभी सोशल मीडिया पर. अगर आपका जवाब ‘हां' है तो ndtv.in लाया है आपके लिए मौका, जहां आपकी राय सिर्फ आपके दोस्तों और फॉलोअर्स तक नहीं बल्कि पहुंचेगी लाखों रीडर्स तक. आपको बस इतना करना है कि आज के टी-20 मैच के दौरान ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर आप जो भी पोस्ट करें तो उसके साथ हैशटैग #NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री का इस्तेमाल जरूर करें. हमारी टीम आपकी इस पोस्ट को शामिल करेगी ndtv.in पर मैच के लाइव कमेंट्री ब्लॉग में. तो देर किस बात की, निकालिए अपने अंदर के क्रिकेट एक्सपर्ट को बाहर, मैच के दौरान सोशल मीडिया पर कीजिए अपनी राय #NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री के साथ पोस्ट और पहुंचाइये अपनी बात को एनडीटीवी के लाखों रीडर्स तक.

Apr 07, 2026 15:16 (IST)
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#NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री: राजस्थान और मुंबई के बीच मुकाबला

राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला है. आजके मैच में सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह पर होगी. दोनों की भिड़ंत क्रिकेट के मैदान पर पहली बार होने वाली है. ऐसे में क्रिकेट फैन्स के लिए NDTV रीडर्स  तक पहुंचने का मौका होगा. सोशल मीडिया पर #NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री के हैशटैग के साथ कमेंट कर आप अपनी राय NDTV  के रीडर्स तक पहुंचा सकते हैं. 

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