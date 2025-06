RCB Parade Stampede: "जैसे ही हमें स्थिति की जानकारी हुई..." रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर दिया आधिकारिक बयान

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मंगलवार को 18 सालों में पहली बार आईपीएल खिताब जीतने में सफल हुई थी, ऐसे में बुधवार को फैंस भारी संख्या में इस जीत का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरे. पहले एक विक्ट्री परेड होनी थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए इस विक्ट्री परेड को रद्द किया. बेंगलुरु की टीम का चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक कार्यक्रम भी था और इसको लेकर स्टेडियम के बाहर भारी संख्या में फैंस आए. लेकिन इस दौरान स्टेडियम के बाहर भगदड़ हुई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई. हालांकि, इस दौरान हैरानी वाली बात यह थी कि स्टेडियम के बाहर जब यह घटना हुई, उसके कुछ ही देर बार स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम चालू रहा. इसको लेकर आईपीएल चेयरमैन की तरफ से सफाई आई कि स्टेडियम के अंदर लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी. वहीं अब इस पूरी घटना पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अधिकारिक बयान जारी किया है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि उन्हें जैसे ही स्थिति की जानकारी हुई, उन्होंने कार्यक्रम बंद कर दिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा,"आज दोपहर टीम के आने की प्रत्याशा में पूरे बेंगलुरु में सार्वजनिक समारोहों के संबंध में मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से सामने आई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से हम बहुत दुखी हैं. सभी की सुरक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है."

𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁: 𝗥𝗼𝘆𝗮𝗹 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 𝗕𝗲𝗻𝗴𝗮𝗹𝘂𝗿𝘂



We are deeply anguished by the unfortunate incidents that have come to light through media reports regarding public gatherings all over Bengaluru in anticipation of the team's arrival this… pic.twitter.com/C0RsCUzKtQ