वर्ल्ड कप 2027 खेलने के लिए इतने बेताब क्यों हैं रोहित शर्मा? सुने उन्हीं की मुंह जुबानी

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को टी20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब दिलाया, लेकिन उनके दिल में विश्व कप 2023 का खिताब न जीत पाने का गम अभी भी जिंदा है. रोहित उस कसक को मिटाने के लिए अगला वनडे विश्व कप खेलने और जीतने के प्रति दृढ़संकल्पित हैं. रोहित शर्मा ने बुधवार को एक आईसीसी इवेंट में कहा, 'वह सिर्फ वनडे विश्व कप 2027 खेलना नहीं चाहते हैं, बल्कि 2023 में अहमदाबाद में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारने वाली ट्रॉफी उठाने के लिए बेताब हैं.'

पूर्व कप्तान ने कहा, 'मैं 50-ओवर का विश्व कप देखते हुए बड़ा हुआ हूं. उस समय कोई टी20 विश्व कप नहीं था, कोई आईपीएल नहीं था. वह क्रिकेट का सबसे ऊंचा स्तर था, जो हर चार साल में होता था. इसलिए, बेताबी थी. उस एक ट्रॉफी का इतना ज्यादा बोझ था. मैं सच में वह ट्रॉफी चाहता हूं, इसलिए मैं कड़ी मेहनत करने और उसे पाने के लिए अपनी पूरी ताकत और काबिलियत से सब कुछ करने की कोशिश करूंगा. मैं वहां जाकर अपने देश के लिए विश्व कप जीतना चाहता हूं.'

टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा की उम्र और फिटनेस की वजह से 2027 विश्व कप में खेलने को लेकर सवाल था. पिछले 6 महीने में रोहित ने अपनी फिटनेस पर काम किया और अपना वजन कम किया है. साथ ही उनकी बल्लेबाजी में भी जोरदार बदलाव दिखा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उनका बल्ला बेशक नहीं चला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोहित ने अपनी बल्लेबाजी से रोमांचित किया था. फिटनेस और फॉर्म के प्रति रोहित की सजगता देखते हुए विश्व कप 2027 को लेकर उनके समर्पण का अंदाजा लगाया जा सकता है.

मौजूदा समय में वनडे फॉर्मेट के बेहतरीन सलामी बल्लेबाजों में से रोहित शर्मा ने 282 वनडे की 274 पारियों में 33 शतक और 61 अर्धशतक की मदद से 11,577 रन बनाए हैं.

