Rohit Sharma: जिस पारी से धुआं-धुआं हो गया था स्टेडियम, रोहित शर्मा ने उस इनिंग्स को बताया अपने टी20 करियर का बेस्ट

Rohit Sharma Best T20 Innings: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व टी20 कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़े राज से पर्दा उठाया है. उन्होंने टी20 फॉर्मेट में अपनी उस पारी के बारे में बताया है, जो उनके दिल के बेहद करीब है. स्टार स्पोर्ट्स के साथ हुई खास बातचीत के दौरान उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया. इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि टी20 फॉर्मेट में खेली गई उनकी बेस्ट पारी कौन सी है तो उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में खेली गई 92 रनों की पारी को बताया. उस दौरान भारतीय कप्तान ने पारी का आगाज करते हुए महज 41 गेंदों का सामना किया था. इस बीच देखते ही देखते 224.39 की स्ट्राइक रेट से 92 रन कूट डाले थे.

मैच के दौरान रोहित शर्मा बेहद आक्रामक नजर आए थे. उन्होंने महज छक्के-चौको के बदौलत इस मैच में 15 गेंदों में 76 रन ठोक डाले थे. दरअसल, इस विस्फोटक इनिंग्स में उनके बल्ले से सात चौके और आठ छक्के निकले थे. जिसका योग 76 रन होता है.

Rohit Sharma said - "92 against Australia in T20 World Cup is My best T20 innings by far". (Star Sports). pic.twitter.com/dXWigAxBLk