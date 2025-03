IND vs NZ: रोहित शर्मा को अचानक बीच मैदान में हुआ क्या? टेंशन में आईं रितिका सजदेह

Ritika Sajdeh, India vs New Zealand Final: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में खेला जा रहा है. जहां विपक्षी टीम की तरफ से मिले 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान में कैप्टन रोहित शर्मा के साथ वाइस कैप्टन शुभमन गिल आए हैं. लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा ने ब्लू टीम को तेज तर्रार शुरुआत दी है. मगर कीवी टीम की तरफ से पारी का चौथा ओवर डालने आए विलियम ओ'रूर्के के ओवर में वह शारीरिक रूप से थोड़ा परेशान दिखे. बीच मैदान में उन्हें झुककर खांसते हुए देखा गया. जिसके बाद तुरंत ड्रेसिंग रूम से फिजियो को भागकर मैदान में आते हुए देखा गया. उन्होंने रोहित से कुछ देर बातचीत की और सबकुछ ठीक होने के बाद वापस चले गए.

मैदान में जब यह सब चल रहा था. उस दौरान दर्शक दीर्घा में मौजूद उनकी पत्नी रितिका सजदेह और बेटी को काफी परेशान देखा गया. खासकर रितिका, रोहित के हाल को देख घबराई हुई नजर आ रही थीं. मगर जब फिजियो ने रोहित से बातचीत की और खेल दोबारा शुरू हो गए तो उन्होंने राहत की सांस ली.

Rohit Sharma is so lucky to have a wife like Ritika Sajdeh tbh….🥹🥹 pic.twitter.com/XtbjHhnBhY