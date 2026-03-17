IPL 2026: 'कैच इट...' मुंबई इंडियंस के स्क्वाड से जुड़े 'हिटमैन' रोहित शर्मा, प्रैक्टिस में लगाए गगनचुम्बी छक्के - VIDEO

Rohit Sharma Join Mumbai Indians Camp for IPL 2026: आईपीएल 2026 के आगाज का काउंटडाउन शुरू हो गया है. 28 मार्च को लीग का पहला मुकाबला खेला जाएगा. आईपीएल के नए सीजन के लिए स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा मंगलवार को मुंबई इंडियंस के स्क्वाड से जुड़ गए हैं. मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में एमआई ने बताया कि हिटमैन नए सीजन से पहले टीम में शामिल हो रहे हैं! सोमवार को मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा का एक और वीडियो जारी कर कहा था कि मुंबई का बादशाह आ चुका है. मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा काफी लंबे वक्त से खेल रहे हैं.

ʜɪᴛᴍᴀɴ joins the squad ahead of the new season in today's #MIDaily! 👑 pic.twitter.com/5KH5rRR8CM — Mumbai Indians (@mipaltan) March 17, 2026

Shaana and Lord's banter is already here 😂 pic.twitter.com/8SZHCH0hit — Mumbai Indians (@mipaltan) March 17, 2026

रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस पांच बार आईपीएल चैंपियन बन चुकी है. आईपीएल में रोहित शर्मा के पास काफी अनुभव है, जिसका फायदा एमआई को मिलता है. मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को आईपीएल 2026 के लिए 16.30 करोड़ रुपए में रिटेन किया है. रोहित शर्मा के आईपीएल करियर की बात करें तो हिटमैन अब तक 272 मुकाबले खेल चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 29.73 की औसत से 47 अर्धशतक और दो शतक जड़े हैं. आईपीएल में रोहित शर्मा का नाबाद 109 रन बेस्ट स्कोर है. रोहित ने इस लीग में 302 छक्के जड़े हैं.

आईपीएल 2026 के लिए मुंबई इंडियंस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. मुंबई इंडियंस के खेमे में शामिल होकर शार्दुल ठाकुर, मयंक मार्कंडेय, अल्लाह गजांफर, नमन धीर, राजा अंगद बावा, रॉबिन मिंज, रघु शर्मा, मयंक रावत, दानिश मालेवार, मोहम्मद इजहार और अश्वनी कुमार ने अभ्यास शुरू कर दिया है. रोहित शर्मा भी मुंबई इंडियंस के खेमे में अभ्यास करते हुए नजर आए. इस सीजन में मुंबई का पहला मुकाबला 29 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ है. पहले मुकाबले को जीतने के लिए मुंबई इंडियंस तैयारी में जुट गई है.