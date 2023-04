IPL में Rohit Sharma का धमाकेदार कारनामा, धवन का रिकॉर्ड किया चकनाचूर, अब 'डिविलियर्स' निशाने पर

1040 रन - रोहित शर्मा Vs केकेआर

1029 रन - शिखर धवन Vs सीएसके

1018 रन- डेविड वार्नर Vs केकेआर

979 रन - विराट कोहली Vs सीएसके

एबी डिविलियर्स का खास रिकॉर्ड निशाने पर

IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है. गेल ने अपने आईपीएल करियर में 357 छक्के लगाए हैं. वहीं, एबी डिविलियर्स ने आईपीएल में कुल 251 छक्के लगाए हैं. वर्तमान में रोहित के नाम आईपीएल में 247 छक्के दर्ज है. यानि इस आईपीएल में हिट मैन के पास एबी के इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका होगा. रोहित यदि 5 छक्के आने वाले मैचों में लगाने में सफल रहते हैं तो वो आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे.

मैच की बात करें तो ईशान किशन के तूफानी अर्धशतक से मिली शानदार शुरुआत के दम पर मुंबई इंडियंस ने वेंकटेश अय्यर के रिकॉर्ड शतक पर पानी फेर कर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में रविवार को यहां 14 गेंद शेष रहते हुए पांच विकेट से आसान जीत दर्ज की.

