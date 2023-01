IND vs AUS: “बुमराह को लेकर बहुत अधिक सुनिश्चित नहीं हूं..”, रोहित शर्मा ने स्टार पेसर की फिटनेस पर दिया बड़ा अपडेट

Rohit Sharma and Jasprit Bumrah

India vs New Zealand 3rd ODI: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को उम्मीद है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड की नंबर एक टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले महीने से शुरू होने वाली चार टेस्ट मैचों की सीरीज (IND vs AUS Test Series) के आखिरी दो मैच खेलने के लिए फिट हो जाएगा. बुमराह (Jasprit Bumrah Injury) पीठ की चोट के कारण पिछले साल सितंबर से कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं. उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों (India vs Australia) के लिए टीम में नहीं चुना गया है लेकिन उन्होंने हाल में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में नेट पर गेंदबाजी की जिससे उनकी जल्द वापसी करने की उम्मीद बंध गई है.