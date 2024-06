T20 WC 2024: कप्तान रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 विश्व कप के इतिहास में ये कारनामा करने वाले एकलौते बल्लेबाज बने

Rohit Sharma Most Fours Record inT20 WC History: भारत ने बारिश के कारण टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच रोके जाने तक गुरुवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ आठ ओवर में दो विकेट पर 65 रन बना लिए. बारिश आने के कारण खेल रुकने तक कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) (37) और सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) (13) रन बनाकर खेल रहे थे. मैच फिर से शुरू होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने 36 गेंद में छक्का लगाकर अपना अर्धशतक (Rohit Sharma Half Century vs ENG) पूरा किया. मैच बारिश से गीली आउटफील्ड के कारण एक घंटे से अधिक की देरी के बाद शुरू हुआ था. बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर भारत ने विराट कोहली का विकेट जल्दी गंवा दिया और ऋषभ पंत भी सस्ते में आउट हो गए. रोहित सहज बल्लेबाजी करते हुए बीच बीच में बाउंड्री लगाते रहे.

टी20 विश्व कप में कप्तान की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने 92 रन की तूफानी पारी से आगे बढ़ते हुए सेमीफाइनल में इंगलैंड के खिलाफ भी कप्तानी पारी खेलते हुए नज़र आये, रोहित शर्मा बारिश से बाधित मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. रोहित शर्मा टी20 इतिहास में सबसे ज्यादा चौका (Rohit Sharma Most Fours Record in T20 WC History) लगाने वाले एकलौते खिलाड़ी बन गए हैं

HISTORY IN T20I WORLD CUP 🌟



- Rohit Sharma has most fours in the T20I World Cup history 🇮🇳 pic.twitter.com/ZMe46jFel1