Rohit Sharma Statement: "हम जानते थे कि...", दूसरे टेस्ट मैच में जीत के बाद रोहित शर्मा ने दिया बड़ा बयान

Rohit Sharma Statement on Team India Win in Ind vs SA 2nd Test

Rohit Sharma Big Statement: भारत ने दूसरे और आखिरी टेस्ट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराकर दो मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर करायी. दक्षिण अफ्रीका ने पहले टेस्ट में भारत (IND vs SA) को तीसरे दिन पारी और 32 रन से हराया था. पहली पारी में 55 रन पर ढेर होने वाली दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 176 रन बनाकर भारत को जीत के लिए 79 रन का लक्ष्य दिया. भारत ने 12 ओवर में तीन विकेट पर 80 रन बनाकर पांच सेशन में जीत हासिल की. भारत की पहली पारी 153 रन पर सिमट गयी थी.

यह एक महान उपलब्धि है. सेंचुरियन में हमें गलतियों से सीखना था. हमने बहुत अच्छी वापसी की खासकर हमारे गेंदबाजों ने अचछा प्रदर्शन किया. कुछ योजनाएँ बनाईं और लड़कों को इनाम मिला. हमने खुद पर लागू किया. हमने 100 रन की बढ़त हासिल करने के लिए अच्छी बल्लेबाजी की. आखिरी छह विकेट (Rohit Sharma on Last Six Wicket Fall) देखकर अच्छा नहीं लगा. हम जानते थे कि यह एक छोटा खेल होने वाला है और रन मायने रखता है. बढ़त हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण था. (सिराज पर) (Rohit Sharma on Mohammed Siraj) बहुत खास, कुछ ऐसा जो आपको अक्सर देखने को नहीं मिलता.

कप्हतान रोहित ने आगे कहा; हमने चीजों को सरल रखने की बात की और वही हुआ.' बाकी काम (Rohit Sharma on Newlands Pitch) पिच ने कर दिया. सिराज, बुमरा, मुकेश और प्रसिद्ध (Rohit Sharma on Siraj, Bumrah, Mukesh Kumar) को बहुत सारा श्रेय जाता है. जब भी आप यहां आते हैं, यह चुनौतीपूर्ण होता है. हमने भारत के बाहर काफी अच्छी क्रिकेट खेली है. इस पर हमें काफी गर्व है.' दक्षिण अफ्रीका एक महान टीम है, वे हमेशा हमें चुनौती देते हैं, वे एक अच्छी टीम हैं. हम इस प्रदर्शन से काफी गर्व महसूस कर सकते हैं.' (एल्गर पर) (Rohit Sharma on Dean Elgar) दक्षिण अफ्रीका के लिए इतना महत्वपूर्ण खिलाड़ी, बहुत साहसी, हम इसकी सराहना करते हैं. मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं. शानदार करियर, आगे के लिए शुभकामनाएँ.