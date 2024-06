Rohit Sharma; T20 WC 2024: "हम जानते थे कि...", अफगानिस्तान के खिलाफ 'सुपर' जीत के बाद कप्तान रोहित के बयान ने मचाई खलबली

Rohit Sharma on Win vs AFG Super-8 T20 WC 2024: सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के अर्धशतक के बाद जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी से भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ के ग्रुप एक मैच में अफगानिस्तान को 47 रन से हराकर जीत से आगाज किया है. भारत के 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की टीम बुमराह (सात रन पर तीन विकेट), अर्शदीप सिंह (36 रन पर तीन विकेट) और कुलदीप यादव (32 रन पर दो विकेट) की उम्दा गेंदबाजी के सामने 20 ओवर में 134 रन पर सिमट गई. रविंद्र जडेजा (20 रन पर एक विकेट) और अक्षर पटेल (15 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट चटकाया.

