विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा ने छुआ आसमान, यह करिश्माई रिकॉर्ड बनाने वाले बनें दूसरे बल्लेबाज

Rohit Sharma Became Second Fastest Batsman To Score 11,000 Runs In ODI: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा गुरुवार (20 फरवरी 2025) को यहां बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के दौरान वनडे में 11,000 रन पूरे करके हमवतन विराट कोहली के बाद दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए. रोहित 50 ओवर के प्रारूप में यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे भारतीय और कुल 10वें बल्लेबाज हैं. भारतीय कप्तान ने ग्रुप ए के मैच में 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे ओवर में मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर मिड-ऑन पर चौका लगाकर यह उपलब्धि हासिल की. अनुभवी सलामी बल्लेबाज ने अपने 270वें मैच में यह मुकाम हासिल किया और पारी के लिहाज से वह कोहली के बाद 11,000 रन पार करने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज हैं.

कोहली ने 222 पारियों में 11,000 रन का आंकड़ा पार किया था जबकि रोहित ने 261 पारियों में इतने रन बनाए हैं. इस सूची में उनके बाद महान सचिन तेंदुलकर (276 पारी), रिकी पोंटिंग (286) और सौरव गांगुली (288) का नंबर आता है. रोहित अब वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली (11,363 रन) से पीछे हैं जबकि तेंदुलकर 463 मैचों में 18,246 रन के साथ शीर्ष स्थान पर कायम हैं.

कोहली ने अपने 299 वनडे मैच में 13,963 रन बनाए हैं. वह 50 ओवर के क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले इतिहास में तीसरे खिलाड़ी बनने से केवल 37 रन दूर हैं. वनडे में सर्वाधिक रन जुटाने के मामले में श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा 404 मैचों में 14,234 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

इस प्रारूप में शीर्ष क्रम में सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक रोहित सबसे अधिक छक्के लगाने की सूची में भी 338 छक्कों के साथ पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी (351) से पीछे दूसरे स्थान पर हैं. रोहित का इस प्रारूप में 32 शतकों और 52 अर्धशतकों के साथ औसत लगभग 50 है.

सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में रोहित के बाद पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ (10,889 रन) और एमएस धोनी (10,773) का नंबर आता है. ओवरऑल 15 बल्लेबाजों की सूची में भारत के छह बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 10,000 रन का आंकड़ा पार किया है.

यह भी पढ़ें- 'हृदोय और जाकेर ने...', भारत के खिलाफ क्यों बांग्लादेश को मिली हार? नाजमुल हसन शान्तो ने एक-एक बात बताई