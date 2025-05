IND vs ENG: रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास, इरफान पठान-पार्थिव पटेल समेत क्रिकेट जगत ने ऐसे दी विदाई

Rohit Sharma Announced Retirement from Test Cricket: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के टेस्ट प्रारूप से संन्यास लेने के बाद, पूर्व खिलाड़ियों और टीमों ने सोशल मीडिया पर 38 वर्षीय खिलाड़ी को राष्ट्रीय टीम के साथ उनके 12 साल के कार्यकाल के लिए धन्यवाद दिया. सबसे पहले बधाई देने वालों में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) शामिल था, जो शासी निकाय है जिसने रोहित को अपने करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की. MCA ने पोस्ट किया, "मुंबई चा राजा मुंबई के राजा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. तेज गेंदबाजों को स्टैंड में लाने से लेकर शांत अधिकार के साथ नेतृत्व करने तक रोहित शर्मा की टेस्ट यात्रा देखने, हर दहाड़, हर उछाल के लायक थी."

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा के संन्यास के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'ए मास्टर, ए लीडर'.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कहा कि उसे 'हिटमैन पर गर्व है' BCCI ने पोस्ट किया, "धन्यवाद, कप्तान. सफेद कपड़ों में एक युग का अंत! @ImRo45 ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया. वह वनडे में भारत का नेतृत्व करना जारी रखेंगे. हमें आप पर गर्व है, हिटमैन."

#RohitSharma took over Test captaincy in 2022 and led India to a 2-0 clean sweep over Sri Lanka in his first series as a captain.



He then led the team to a famous 2-1 series win over Australia in the 2022-23 Border-Gavaskar Trophy and a 4-1 series win over England in 2023-24.… pic.twitter.com/HMM1JbPAcx — BCCI (@BCCI) May 7, 2025

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने दावा किया कि रोहित का प्रभाव भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में आने वाले कई सालों तक दिखाई देगा.

“आपकी मौजूदगी और प्रभाव हमेशा ड्रेसिंग रूम में दिखाई देगा. ढेर सारा प्यार, @rohitsharma45 भाई,” पंत ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया.

ध्रुव जुरेल, जिन्हें 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रोहित के नेतृत्व में टेस्ट डेब्यू का मौका मिला था, ने भी दाएं हाथ के बल्लेबाज को रिटायरमेंट की शुभकामनाएं दीं.

Always my first skipper 🇮🇳



Happy retirement, Rohit bhaiyya ❤️ pic.twitter.com/2jW0g8uR2N — Dhruv Jurel (@dhruvjurel21) May 7, 2025

"हमेशा मेरे पहले कप्तान, हैप्पी रिटायरमेंट रोहित भैया," जुरेल ने पोस्ट किया.

रोहित ने अपने टेस्ट करियर का अंत 67 टेस्ट में 40.57 की औसत से 4,301 रन बनाकर किया, जिसमें 12 शतक और 18 अर्द्धशतक शामिल हैं. विराट कोहली के कप्तानी से इस्तीफा देने के बाद उन्हें 2022 में कप्तान नियुक्त किया गया. उन्होंने 24 टेस्ट में भारत का नेतृत्व किया, जिसमें से 12 जीते और नौ हारे. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 WTC फाइनल में भारत की हार की भी देखरेख की.

"आपके टेस्ट करियर के लिए @ImRo45 को बधाई. इंग्लैंड में 2021 की टेस्ट सीरीज़ को आपकी वीरता के लिए याद किया जाएगा. अपने अगले चरण में अच्छा प्रदर्शन करें," इरफ़ान पठान ने पोस्ट किया.

Congratulations @ImRo45 on your test career. 2021 test series in England will be remembered for your heroics. Go well in your next phase. pic.twitter.com/FvOvuaV3Y9 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) May 7, 2025

"एक युग का अंत! @ImRo45, टेस्ट क्रिकेट में आपका धैर्य, शालीनता और नेतृत्व हमेशा भारत की क्रिकेट यात्रा का एक बड़ा हिस्सा रहेगा. यादों के लिए धन्यवाद, कप्तान! #रोहित शर्मा," पार्थिव पटेल ने पोस्ट किया.

"शानदार टेस्ट करियर के लिए बधाई, @ImRo45. आपने भारत को गौरवान्वित किया है. आपकी वनडे यात्रा के लिए शुभकामनाएँ. भगवान आपका भला करे," अमित मिश्रा ने पोस्ट किया.

रोहित शर्मा की आईपीएल फ्रैंचाइज़ी, मुंबई इंडियंस ने भी अपने सबसे सफल कप्तान को बधाई देने के लिए समय निकाला.

"कैप 280, जर्सी 45, टेस्ट क्रिकेट से बाहर. आपको भारत की सफ़ेद जर्सी में देखना सौभाग्य की बात थी, रो!," MI ने पोस्ट किया.